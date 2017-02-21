العثور على جثة طفل مطعون على مستوى العنق خلف بناية مهجورة بمعتمدية الفوار

وأوضح ذات المصدر انه "على اثر تفطن عائلة الضحية الى غياب ابنهم، انطلقت عملية البحث، التى انتهت بالعثور على الجثة (في حدود الساعة العاشرة مساء)، فتم على اثر ذلك رفعها بعد معاينتها من قبل وكيل الجمهورية، ليتم نقلها الى المستشفى الجهوي بقبلي ومن ثمة توجيهها الى المستشفى الجهوي بقابس للقيام بعملية التشريح للتدقيق في أسباب الوفاة".
كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة والتعرف على الجاني او الجناة.
حمد/باشا
Publié le:2017-02-21 09:57:54
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
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