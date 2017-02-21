العثور على جثة طفل مطعون على مستوى العنق خلف بناية مهجورة بمعتمدية الفوار

Mardi 21 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 09:57:54

- عثرت الوحدات الأمنية بمعتمدية الفوار مساء أمس الاثنين على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاما مطعونا على مستوى العنق خلف بناية نزل مهجور بالمدخل الشرقي للمدينة، وفق ما أكده مصدر امني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر انه "على اثر تفطن عائلة الضحية الى غياب ابنهم، انطلقت عملية البحث، التى انتهت بالعثور على الجثة (في حدود الساعة العاشرة مساء)، فتم على اثر ذلك رفعها بعد معاينتها من قبل وكيل الجمهورية، ليتم نقلها الى المستشفى الجهوي بقبلي ومن ثمة توجيهها الى المستشفى الجهوي بقابس للقيام بعملية التشريح للتدقيق في أسباب الوفاة".كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة والتعرف على الجاني او الجناة.حمد/باشا