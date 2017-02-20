Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Soorah  
Régions

انزلاق شاحنة ثقيلة واصابة 4 اشخاص برفراف من ولاية بنزرت

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - جد ظهر اليوم الاثنين، حادث انزلاق شاحنة ثقيلة محملة بالحجر على مستوى منطقة الحماري برفراف من معتمدية رأس الجبل (ولاية بنرزت)، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، 3 منهم كانوا على متنها،وشخص رابع من المترجلين، وفق تأكيد مصدر محلي مسؤول.
وأوضح ذات المصدر أن شخصين من المصابين الثلاثة حالتهم حرجة، والثالث حالته مستقرة، بينما حالة المترجل عادية ولا خطورة عليه.

وقد تم توجيههم إلى المستشفى المحلي حسان بلخوجة براس الجبل لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف أن المعطيات الأولية تفيد بأن الحادث يعود إلى اسباب فنية تتعلق بالشاحنة، الأمر الذي جعل السائق يفقد السيطرة عليها بسبب حمولتها الثقيلة من الصخر لتتدحرج بالمكان وتنقلب على أحد جنباتها مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالشاحنة، إلى جانب تعطل حركة السير، بسبب تناثر حمولة الشاحنة التي تعود للمقاول المكلف بأشغال مشروع حماية شاطئ رفراف من الانجراف، والمقدرة اعتماداته بـ18 م د.
يشار إلى أن كل المصالح المحلية، من معتمد المكان والحماية المدنية والأمن بكل تشكيلاته، استنفروا جميع الإمكانيات المتوفرة لتأمين رعاية المصابين وأيضا محيط الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، حسب نفس المصدر.
طارق




Publié le:2017-02-20 21:41:23

cadre-a8e727975f8a8910f6d3b8c65b7aa4e6-2017-02-20 21:41:23
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138695



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11874,5

  • (16/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42192 DT        1$ =2,28557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/02)   902,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138695 1635|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires