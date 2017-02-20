انزلاق شاحنة ثقيلة واصابة 4 اشخاص برفراف من ولاية بنزرت

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 21:41:23

- جد ظهر اليوم الاثنين، حادث انزلاق شاحنة ثقيلة محملة بالحجر على مستوى منطقة الحماري برفراف من معتمدية رأس الجبل (ولاية بنرزت)، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، 3 منهم كانوا على متنها،وشخص رابع من المترجلين، وفق تأكيد مصدر محلي مسؤول.وأوضح ذات المصدر أن شخصين من المصابين الثلاثة حالتهم حرجة، والثالث حالته مستقرة، بينما حالة المترجل عادية ولا خطورة عليه.وقد تم توجيههم إلى المستشفى المحلي حسان بلخوجة براس الجبل لتلقي العلاج اللازم.وأضاف أن المعطيات الأولية تفيد بأن الحادث يعود إلى اسباب فنية تتعلق بالشاحنة، الأمر الذي جعل السائق يفقد السيطرة عليها بسبب حمولتها الثقيلة من الصخر لتتدحرج بالمكان وتنقلب على أحد جنباتها مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالشاحنة، إلى جانب تعطل حركة السير، بسبب تناثر حمولة الشاحنة التي تعود للمقاول المكلف بأشغال مشروع حماية شاطئ رفراف من الانجراف، والمقدرة اعتماداته بـ18 م د.يشار إلى أن كل المصالح المحلية، من معتمد المكان والحماية المدنية والأمن بكل تشكيلاته، استنفروا جميع الإمكانيات المتوفرة لتأمين رعاية المصابين وأيضا محيط الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، حسب نفس المصدر.طارق