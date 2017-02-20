منحرفون يعبثون بمحتويات المدرسة الإعدادية 20 مارس بدوار هيشر والأساتذة يحتجون

Lundi 20 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 19:53:39

- انقطعت الدروس صبيحة اليوم الاثنين بالمدرسة الإعدادية 20 مارس بحي خالد بن الوليد من معتمدية دوار هيشر إثر احتجاج الإطار التربوي على تعرض المؤسسة إلى تهشيم عدد من الكراسي والطاولات ونوافذ بعض القاعات من قبل مجهولين حسب ما افاد به كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بدوار هيشر حسان العرفاوي مراسلة وات بالجهة.وأوضح العرفاوي أنه بدخول المؤسسة التربوية اليوم الاثنين تم التفطّن إلى تكديس عدد من الطاولات والكراسي والنوافذ المهشمة في ساحة المدرسة حيث تمّ إعلام أعوان الحرس الوطني الذين حلوا المكان إضافة الى معتمد المنطقة وعاينوا الأضرار .وأشار إلى أن المدرسة وفي اقل من شهر تتعرض لنفس العملية بعد عمليات متكررة منذ بداية السنة الدراسية وهو امر بات مزعجا أثر على سير الدروس حيث توقفت طيلة صباح اليوم الاثنين ونظم الأساتذة وقفة احتجاجية ثم تنقلوا إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية لتبليغ صوتهم وجملة المطالب المتمثلة بدعم أعوان الحراسة لحماية المؤسسة ليلا نهارا من ولوج الغرباء ومن الاعتداءات والسرقات وتوفير الأمن للتلاميذ والتجهيزات والطاولات والكراسي التي وقع تهشيمها في اقرب الآجال.وقد انعقدت في مقر المندوبية الجهوية للتربية جلسة استمع فيها المندوب الجهوي رضا السبري الى مطالب ومشاغل الإطارية التربوي بالمؤسسة التربوية المذكورة وتم خلالها تدارس وضعية المدرسة الإعدادية والبحث عن الحلول الكفيلة بحمايتها وتامين سير الدروس بها.وتزامن هذا التحرّك الاحتجاجي مع انطلاق اعتصامات أساتذة التعليم الثانوي والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة والتي تتواصل الى يوم الجمعة القادم بتأطير من النقابة الجهوية للتعليم الثانوي واتحاد الشغل .ن ع/جود