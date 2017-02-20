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المجلس الجهوي في ولاية بنزرت يصادق على مقترحات برنامج التنمية الجهوي

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - صادق أعضاء المجلس الجهوي لولاية بنزرت في اجتماعهم اليوم بمناسبة الدورة الاستثنائية الاولى لسنة 2017 الملتئمة بمقر الولاية على مقترحات مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017 والبالغ اعتماداتها 2ر12 مليون دينار مخصصة من قبل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لفائدة دعم البنية الاساسية بالجهة.

وأوردت التقارير المقدمة في الجلسة أن تلك الاعتمادات تم توزيعها على المعتمديات 14 باعتماد مؤشر التنمية وتم تخصيص اعتماد بقيمة 800 ألف دينار من هذه الاموال لصيانة عدد من المسالك المنجزة سنوات 2012 و2013 و2014 .

وصادق المجلس على إعادة توظيف اعتماد تجاوز 5ر5 ملايين دينار هي من فواضل عدد من البرامج التنموية وذلك في شكل تدخلات ستوجه لأغلب المعتمديات في اطار الالتزام بتعهدات السلطات الجهوية في اعقاب الزيارات الميدانية للجهة بمعتمدياتها الاربعة عشرة وذلك في مجالات تحسين البنية الاساسية والتنوير العمومي والمنزلي والماء الصالح للشرب خاصةعلى غرار مناطق "عين النصارى" في الغيران و"سيدي مشرق" في سجنان و"بني تون" في لواتة و"حي النصر" في ماطر.

ومن جهة ثانية صادقت الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي بولاية بنزرت على التمشي الواجب اعتماده لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة الذي أفرد 11 معتمدية باعتمادات مالية في حدود 110 ملايين دينار أي بحساب 10 ملايين دينار لكل معتمدية ، وفي هذا الصدد اتفق أعضاء المجلس على اعتماد الصبغة الاندماجية في مستوى التدخل والعناصر الواجبة والتانسيق بين اكثر من معتمدية فيما بينها لتنفيذ مقترحاتها الى جانب تكريس مبدأ التشاركية في المشروع وذلك بتشريك الفئات المستهدفة ومكونات المجتمع المدني مع التشديد على الابتعاد عن كل اشكال المقترحات الرضائية مهما كان نوعها .
مر/جود



Publié le:2017-02-20 22:08:35

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