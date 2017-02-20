لجنة التونسين بالخارج تنظر في اجوبة وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين بايطاليا

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 19:45:13

- عقدت لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، اجتماعا للنظر في أجوبة وزارة الشؤون الاجتماعية حول طلب اللجنة مدها بمعطيات عن تركيبة اللجنة التي تم تكوينها على مستوى الوزارة لمتابعة ملف المفقودين بايطاليا وجملة نشاطاتها والاعمال التي قامت بها والنتائج التي توصلت اليها الى حد الان.واستعرضت رئيسة لجنة التونسيين بالخارج، ابتسام الجبابلي، خلال الجلسة، أهم ما ورد في أجوبة وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينة، بالخصوص، أنه أمام التصريحات المتعددة والمتضاربة أحيانا لكل المعنيين بملف المفقودين من جمعيات وشهود عيان وامهات، تكفل قاضيان بصفتهما عضوان في اللجنة يمثلان على التوالي وزارتي العدل والدفاع الوطني باءجراء جلسات استماع شملت ثلاثين شخصا، وتطلب هذا الملف كذلك عقد لقاء مع مسؤولين بإدارة الهجرة والحدود والاجانب التابعة لوزارة الداخلية الايطالية بهدف تبادل المعطيات الفنية، من لوحة بصمات، وتحاليل قامت إدارة الشرطة الفنية بإعدادها للغرض.وتحول، وفق الجبابلي، وفد يتكون من مقرر اللجنة، ومن ممثلين عن إدارة الشرطة الفنية بوزارة الداخلية إلى روما يوم 10 ديسمبر 2015 وعقد جلسة عمل مع المفوض السامي للحكومة الايطالية في ملف المفقودين الاجانب "فكتوريو بيسيتالي"، حيث التزمت وزارة الداخلية الايطالية باستكمال التحريات حول 90 جثة مجهولة الهوية الى حد الان قد يعود بعضها لتونسيين، كما تدخلت سفارة الجمهورية التونسية بروما للحصول على ترخيص من القضاء الايطالي لرفع عينات من 4 جثث لضحايا حادثة 6 سبتمبر 2012 واجراء التحاليل الجينية الضرورية للكشف عن اصحابها.وأكدت، نفس المتحدثة، أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصيين في التحاليل الجينية والبصمات تعهد له مهمة مقارنة البيانات المتوفرة حول المفقودين، كما باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع اقاليم الامن في مختلف ولايات الجمهورية، الحملات التحسيسية بهدف جمع أقصى ما يمكن من المعطيات حول هذا الملف لاسيما التحاليل الجينية للامهات، وأمكن التوصل إلى جمع 233 تحليلا جينيا حول مفقودين محتملين.وفي تفاعلهم مع رد وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر النواب عن استيائهم من عدم تشريك ولو ممثل واحد عن لجنة شؤون التونسيين بالخارج ضمن الوفد الذي سينتقل في هذا الشان، واستبعادها تماما من ممارسة دورها الرقابي، مطالبين بتوجيه مراسلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تمثيل اللجنة ضمن هذا الوفد، معتبرين أنه من "التزيد أن يتم إرسال محاميين من اختيار أمهات المفقودين".يشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قرر يوم 5 مارس 2015 لدى استقباله لممثلين عن المجتمع المدني، إحداث لجنة فنية تتولى البحث والتحري حول الشباب التونسي الذي فقد أثناء عمليات الابحار خلسة نحو السواحل الايطالية.وتبعا لذلك أحدثت لجنة للغرض بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2015 وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 بتاريخ 5 جوان 2015.وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية من اعضاء ممثلين عن كل من وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والصحة ومختص في الطب الشرعي واستاذ جامعي مختص في القانون الدولي، اضافة الى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وممثل عن عائلات المفقودين.