انطلاق الاكتتاب فى أسهم ''مشغل الاثاث'' بسعر 2ر5 دينار للسهم الواحد

Lundi 20 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 19:36:50

- انطلقت، اليوم الاثنين، عملية الاكتتاب فى أسهم شركة مشغل الاثاث، "موبل انتريور" لتتواصل الى يوم 6 مارس 2017 بدخول الغاية، وحدد سعر السهم ب2ر5 دينار. وتشمل هذه العملية 023 521 1 سهما بقيمة اسمية بدينار واحد للسهم تمثل 1ر36 بالمائة من راس مال الشركة.وتتطلع الشركة من خلال هذه العملية الى تعبئة موارد بقيمة 9ر7 مليون دينار ستخصصها لتوسيع وتطوير نشاطها خلال الخماسية القادمة (2016/2020)، حسب ما أفاد المدير العام المساعد للشركة، عزيز بن سليمان، خلال جلسة افصاح مالي التامت الاثنين ببورصة تونس.وتتمحور الاستراتيجية التنموية للشركة (2016/2020) أساسا على دعم شبكتها التجارية فى الداخل ودعم قدراتها الانتاجية واقتناء معمل جديد على مساحة 3200 متر مربع فضلا عن تجديد الالات والتجهيزات ودعم اسطول السيارات وإطلاق موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتها باستثمارات جملية تناهز 5 ملايين دينار.وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الاستثمارات فى تطوير رقم معاملات المجموعة بمعدل 6ر11 سنويا خلال الخماسية القادمة ليبلغ حوالي 24 مليون دينار فى 2020 مقابل 16 مليون دينار سنة 2016 وتحقيق نتيجة صافية بقيمة 6ر3 مليون دينار مقابل 4ر1 مليون دينار.وأشار بن سليمان، الى ان العائدات السنوية للشركة قد ارتفعت بمعدل 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتمر من 7ر11 مليون دينار (م د) سنة 2013، إلى 1ر14 م د، سنة 2015 كما ارتفعت نسبة الهامش الخام الخاص للمجموعة لتصل إلى 7ر47 بالمائة، سنة 2015، مقابل 2ر47 بالمائة، سنة 2013، علما وانها سجلت تراجعا سنة 2014.وأضاف ذات المسؤول أن الشركة، التى تضم حاليا، 9 قاعات لعرض الأثاث (6 بتونس و3 في كل من الجزائر وليبيا وأبيدجان) تعتزم تعزيز تواجدها فى سوق غرب افريقيا مشيرا الى أن رقم معاملات فرعها في أبيدجان (الكوت ديفوار)، وصل الى 450 ألف أورو.يذكر أن عملية الادراج ستتم عبر عرض بسعر ثابت يتعلق ب304205 سهم للعموم، تمثّل نسبة 20 بالمائة من كامل العرض و99ر23 بالمائة من العرض الموجه للعموم ونسبة 22ر7 بالمائة من رأس مال مركز على مستوى بورصة تونس للأوراق المالية.وتشمل عملية الادراج، كذلك، توظيفا شاملا يهمّ 964017 سهما لهيئات استثمار تمثّل نسبة 38ر63 بالمائة من العرض الشامل ونسبة 01ر76 بالمائة من العرض للعموم ونسبة 88ر22 بالمائة من رأس مال الشركة، مركّز على مستوى الوسيط بالبورصة "مينا كابيتال بارتنرز".وسيتمّ إجراء هذا التوظيف الشامل بنفس شروط السعر المعتمدة في العرض بسعر ثابت الى جانب توظيف خاصّ يهمّ 252801 سهما تمثّل نسبة 6 بالمائة من رأس مال الشركة من قبل الوسيط "مينا كابيتل بارتنرز".ويتمّ هذا التوظيف الخاص بنفس شروط السعر المعتمدة في العرض بسعر ثابت والتوظيف الشامل.