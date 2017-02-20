انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا للمنظمة الإفريقية للفلاحين

Lundi 20 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 19:34:02

- انتخب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار رئيسا للمنظمة الافريقية للفلاحين، وذلك خلال المؤتمر الثالث للمنظمة الذي احتضنته العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يومي 18 و19 فيفري 2017 وتجدر الإشارة، إلى أن المنظمة الإفريقية للفلاحين تأسست في أكتوبر 2010، وهي تضم منظمات فلاحية إقليمية في إفريقيا وهي الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين واتحاد الفلاحين بشرق افريقيا ومنظمة الفلاحين بغرب افريقيا واتحاد المنظمات الفلاحية بافريقيا الجنوبية واتحاد الفلاحين بوسط افريقيا.انتظار