اضطراب وانقطاع في توزيع ماء الشرب ببعض مناطق ولايات منوبة وباجة وسليانة

Lundi 20 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 19:32:09

- تسجل عديد المناطق من ولايات باجة ومنوبة وسليانة اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب بداية من الاربعاء 22 فيفري 2017 من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة السادسة من صباح الجمعة 24 فيفري 2017، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاثنين.ويشمل الاضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب مناطق بوعرادة وعروسة وبوجليدة في ولاية سليانة وبرج العامري والمرناقية وطبربة والبطان من ولاية منوبة.ويسجل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق الشركة، في مجاز الباب وشواش وتوكابر والقريعات وسيدي مدين وقبلاط والهري في ولاية باجة.اما في ولاية منوبة فسيهم الانقطاع حي الانطلاقة ومنزل الحبيب من معتمدية برج العامري وبوحنش والحفصية وقصر حديد وطبلتش من معتمدية المرناقية والشويقي والعرقوب من معتمدية طبربة.وافادت الشركة ان الاضطراب وانقطاع توزيع المياه الصالحة للشراب في هذه المناطق، ناجم عن اشغال تدعيم شبكات جلب المياه لعديد من المناطق من ولايات باجة ومنوبة وسليانة، وربط المنطقة الصناعية ببوموس من معتمدية مجاز الباب مع قناة جلب مياه سد بني مطير.مر/الح