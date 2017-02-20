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Santé

وزيرة الصحة: استخلاص ديون المستشفيات وانتداب أطباء الاختصاص في الجهات من أبرز اولويات الوزارة على المدى القصير

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - أفادت وزيرة الصحة، سميرة مرعي فريعة، اليوم الاثنين، أن المسائل المستعجلة في قطاع الصحة هي انتداب أطباء الاختصاص في الجهات، واستخلاص ديون المستشفيات لدى المزودين، والتي تبلغ حوالي 35 مليون دينار، معتبرة أن هذه الملفات تعد من أبرز أولويات عمل الوزارة على المدى القصير.

وأفادت، في ردها على تدخلات النواب التي تعلقت أساسا باستراتيجية الوزارة في ما يتعلق بدعم طب الاختصاص وبمراجعة الخارطة الصحية، وبخطتها للحد من التباين على مستوى توزيع الأطباء بين الجهات، أن الوزارة ستنتدب هذه السنة 120 طبيبا مختصا بما يمكن من تعزيز طب الاختصاص في الجهات.

وقالت إن هذه الانتدابات ستشمل 9 اختصاصات منها التخذير والانعاش، وطب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والانعاش الطبي، والجراحة العامة، وأمراض القلب، والتصوير الطبي، مشيرة كذلك إلى الحاجة لانتداب ما لا يقل عن 170 طبيبا في الطب العام بعد أن تم سابقا انتداب 175 طبيبا منهم .
وأعلنت وزيرة الصحة، من جهة أخرى، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعهد بتحويل 100 مليون دينار من الديون المتخلدة بذمته لفائدة المستشفيات، وذلك خلال الاسبوع القادم، بما من شأنه أن يخفف من مديونية المؤسسات الصحية العمومية، مشيرة إلى أن مجلسا وزاريا سيخصص لهذا الموضوع قريبا .
اج/بهج



Publié le:2017-02-20 21:28:43

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