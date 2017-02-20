الخطوط التونسية تحصل على شهادة المطابقة ''ايوزا'' في مجال السلامة

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 19:13:03

- تحصلت شركة الخطوط التونسية مؤخرا وللمرة السادسة على شهادة مطابقة مواصفات جديدة للتدقيق في مجال السلامة "ايوزا" للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وفق ما اورده بلاغ للشركة، الاثنين.وتهم هذه المواصفة، التي تدوم لسنتين، التثبت من سلامة اجراءات الاستغلال للناقلين الجويين التي يمنحها الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهي مرجع في مجال سلامة النقل الجوي بالنسبة للشركات العاملة في المجال.ويغطي البرنامج ثمانية مجالات.وقد تم وضعه سنة 2003 من اجل تقييم التصرف في الاستغلال وفي انظمة مراقبة شركات النقل الجوي.وتدرج هذه الشركات ضمن سجل الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمدة سنتين اثر القيام بتدقيق مستقل يقوم به احد الهياكل الستة المعتمدة من طرف الاتحاد.