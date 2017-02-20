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Economie

الخطوط التونسية تحصل على شهادة المطابقة ''ايوزا'' في مجال السلامة

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - تحصلت شركة الخطوط التونسية مؤخرا وللمرة السادسة على شهادة مطابقة مواصفات جديدة للتدقيق في مجال السلامة "ايوزا" للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وفق ما اورده بلاغ للشركة، الاثنين.

وتهم هذه المواصفة، التي تدوم لسنتين، التثبت من سلامة اجراءات الاستغلال للناقلين الجويين التي يمنحها الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهي مرجع في مجال سلامة النقل الجوي بالنسبة للشركات العاملة في المجال.
ويغطي البرنامج ثمانية مجالات.
وقد تم وضعه سنة 2003 من اجل تقييم التصرف في الاستغلال وفي انظمة مراقبة شركات النقل الجوي.
وتدرج هذه الشركات ضمن سجل الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمدة سنتين اثر القيام بتدقيق مستقل يقوم به احد الهياكل الستة المعتمدة من طرف الاتحاد.



Publié le:2017-02-20 19:13:03

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1 de 1 commentaires pour l'article 138679

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 20 Février 2017 à 19h 53m | Par           
Mais attention! Ces certifications ont pour but de définir toutes les procédures et notamment qui fait quoi? En réalité avec l'Iso en exploitation un incident de nature à entrainer des retards inadmissibles ne pourrait pas avoir lieu car il y aura des actions correctives. Bref , c'est bien mais il faut entretenir l'Iso pour endurer sinon retrait après 2 années et revenir à la case zéro. Ces certifications sont de nature à améliorer la commercialisation des produits de la société et dans ce cas sa clientèle '' le nombre de passagers''



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