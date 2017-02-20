نتائج زيارة الشاهد الى ألمانيا أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

Lundi 20 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 17:39:29

- كانت نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين السياسيين خلال الزيارة الرسمية التي أداها إلى ألمانيا يومي 14 و15 فيفري الجاري، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج.كما استعرض اللقاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفين الأمني والاقتصادي، وبرنامج عمل الحكومة للفترة القادمة.أيمن