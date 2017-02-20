نتائج زيارة الشاهد الى ألمانيا أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

بــاب نــات
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كانت نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين السياسيين خلال الزيارة الرسمية التي أداها إلى ألمانيا يومي 14 و15 فيفري الجاري، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج.
كما استعرض اللقاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفين الأمني والاقتصادي، وبرنامج عمل الحكومة للفترة القادمة.
أيمن
Publié le:2017-02-20 17:39:29
Par:mah20 (France )
Sur: قايد السبسي: سأجتمع قريبا بمجلس الأمن القومي للنظر في مسألة عدم تتبع المستهلكين لـ ''الزطلة''