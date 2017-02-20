عودة حركة العبور عبر البطاحات بين جزيرة جربة ومنطقة الجرف بعد تعليق اعتصام عدد من متساكني منطقة الجرف

وجاء تعليق الاعتصام بعد تعهدات تلقاها المحتجون بتوقيف نشاط الحانة والمطعم مؤقتا الى حين عقد جلسة مع والي مدنين للنظر في إيجاد حل مناسب ونقل هذه الحانة إلى مكان اخر وفق عدد من المحتجين.
وشددوا على تمسكهم بغلق الحانة بالنظر إلى ما أصبحت تمثله من مصدر ازعاج وقلق لمتساكني المنطقة وتفاقم المشاكل المنجرة عنها، حسب قولهم.
وكان المحتجون قد نصبوا خيمة أمام مرفأ البطاحات من جهة الجرف ومنعوا اية حركة للعبور عبر البطاحات التي تؤمن يوميا شحن الف وثلاث مائة وسيلة نقل، إلى جانب تأمين تحول تلاميذ نحو جربة اجيم أين يدرسون.
وأثار هذا التحرك الاحتجاجي انزعاج متساكني جزيرة جربة وتعطل مصالح عديد المواطنين الذين يتحول الكثير منهم الى مدينة مدنين لقضاء شؤونهم سيما وأنها مركز الولاية وتحتضن مختلف الادارات الجهوية والمحاكم.
بر/جود
Publié le:2017-02-20 17:37:54
Par:mah20 (France )
Sur: قايد السبسي: سأجتمع قريبا بمجلس الأمن القومي للنظر في مسألة عدم تتبع المستهلكين لـ ''الزطلة''