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وقفة احتجاجية لاصحاب التاكسي الفردي بباجة رفضا لقرار تحويل نشاط النقل الريفي الى نقل جماعي بالمناطق الحضرية

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - نفذ اصحاب التاكسي الفردى بباجة اليوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، كما جابوا الشوارع الرئيسية للمدينة مستعملين المنبهات، للتعبير عن رفضهم قرار تحويل نشاط النقل الريفي الى نقل جماعي بالمناطق الحضرية.

وقد رفض اصحاب التاكسي القرار، ورفضوا ما تمخض عن اجتماعين تم عقدهما اليوم بمقر ولاية باجة مع الكاتب العام للولاية ووالي الجهة وغرفة التاكسي الفردى، وهو ارجاء تطبيق قرار بعث التاكسي الجماعي لمدة شهر لتمكين غرفتي التاكسي الفردى والنقل الريفي للتفاوض والتوصل الى اتفاق تحت اشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وعبر رئيس غرفة التاكسي الفردى فؤاد الورهانى لمراسلة (وات) عن "رفض اسناد رخص جديدة للتاكسي الجماعي واقترح اسنادها لاصحاب تاكسي يمارسون المهنة"، وبين ان "اصحاب التاكسي يعانون من تدنى مواردهم، وتجويعهم" حسب تعبيره، معتبرا ان "مردودية المهنة قد تراجعت كثيرا لضيق السوق".

من جهة اخرى اكد الكاتب العام لولاية باجة سفيان الرجايبي انه "سيتم تحويل نشاط 5 رخص للنقل الريفي الى نقل جماعي، وذلك تفعيلا لمكتوب وزير النقل بتاريخ 9 ديسمبر 2016 الذى يستجيب لامر صدر فى 2007 ويمكن اصحاب النقل الريفي من تغيير نشاطهم الى نقل جماعي فى صورة استجابتهم لشرطين وهما ان يكونوا ممارسين للمهنة فعليا، وان تكون لهم رخصة خط داخل المنطقة الحضرية"، موضحا انه "وردت على الولاية 9 مطالب منها 5 مطالب فقط تستجيب للشروط".
وبين انه "سيتم ارجاء تفعيل هذا القرار لتمكين غرفتي التاكسي والنقل الريفي من التفاوض والوصول الى حل توافقى".



Publié le:2017-02-20 14:55:43

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