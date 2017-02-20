وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بانهاء سكب الفوسفوجيبس بالبحر والالتزام بمنتصف شهر جوان القادم كموعد لذلك

وطالب العديد من المشاركين في هذه الوقفة، الحكومة "بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف، باعتبار أن الدولة في المتسبب الرئيسي في التلوث البحري ويتعين عليها إبجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الملف البيئي بالجهة".
وأجمع المشاركون في هذا الحراك الاجتماعي على أنه "من حق أهالي قابس العيش في بيئة سليمة والتمتع ببحر نظيف تماما مثل ما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور التونسي"، ملاحظين أن "ضريبة التلوث قد كانت كبيرة وطالت البحر والبر والهواء وصحة المواطن، كما تسببت في تفشي البطالة بسبب تضرر عديد القطاعات التنموية".
ل ح/باشا
Publié le:2017-02-20 15:22:02
Par:langdevip (France )
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