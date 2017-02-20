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Sécurité

الداخلية: حجز بضائع مهربة قيمتها 5 ملايين دينار

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - أفادت وزارة الداخلية بأن وحدات الحرس الوطني، بكامل تراب الجمهورية، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 فيفري 2017، من إحباط 143 عملية تهريب وحجز بضائع قدرت قيمتها المالية بـ 5 ملايين و26 ألفا و179 دينارا.

وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، إلى أنه تم "إلقاء القبض على 1299 شخصا مفتشا عنهم وحجز 98 سيّارة وشاحنة مفتش عنها، إضافة إلى بنادق صيد ومُسدّسين و335 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة".

ولفتت إلى أنه "تم إيقاف 3 عناصر تكفيريّة مفتش عنها، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و17 آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي".
كما تمكنت الوحدات من "إحباط عمليتي إجتياز الحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 13 مجتازا وإحباط 4 عمليّات إجتياز الحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 31 مجتازا".
ليلى



Publié le:2017-02-20 14:20:21

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