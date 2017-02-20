الداخلية: حجز بضائع مهربة قيمتها 5 ملايين دينار

وأشارت الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، إلى أنه تم "إلقاء القبض على 1299 شخصا مفتشا عنهم وحجز 98 سيّارة وشاحنة مفتش عنها، إضافة إلى بنادق صيد ومُسدّسين و335 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة".
ولفتت إلى أنه "تم إيقاف 3 عناصر تكفيريّة مفتش عنها، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و17 آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي".
كما تمكنت الوحدات من "إحباط عمليتي إجتياز الحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 13 مجتازا وإحباط 4 عمليّات إجتياز الحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 31 مجتازا".
ليلى
Publié le:2017-02-20 14:20:21
Par:langdevip (France )
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