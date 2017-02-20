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Politique

المهدي بن غربية: الحكومة تساند رئيس الجمهورية في مقترحه الداعي الى إلغاء عقوبة السجن على مستهلكي الزطلة للمرة الأولى

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية أن حكومة الوحدة الوطنية تساند رئيس الجمهورية في مقترحه الداعي الى إلغاء عقوبة السجن على مستهلكي الزطلة للمرة الأولى مضيفا أن حوالي 120 ألفا من الشباب التونسي دخلوا السجن وتم تدمير مستقبلهم.

وفي سياق اخر وحول عمل الجمعيات و دورها في الشأن الاجتماعي و الاقتصادي أضاف بن غربية خلال استضافته في برنامج'' هات الصحيح'' على قناة نسمة ظهر اليوم أن وزارته تعمل في هذه الفترة على إعداد مشروع قانون للجمعيات مبينا أن هذا القانون لن يقلص من منسوب الحرية في العمل الجمعياتي، بل سيقلص من التعقيدات الإدارية لبعث الجمعيات وسيعطيها إمكانيات تشريعية جديدة تمكن بالخصوص من بعث المؤسسات حسب قوله.

وأضاف أن هذا القانون سيساهم بالخصوص في "تطوير عمل الجمعيات وتمكينها من آليات التطور المتواصل، من قوة اقتراح إلى قوة تشغيل وتنمية وفي تفعيل مساهمتها في خلق الثروة وخلق مواطن الشغل، خاصة في إطار الإقتصاد الإجتماعي التضامني، ملاحظا أن المشهد الجمعياتي يتكون اليوم من 17 ألف جمعية وقادر على مزيد التطور وعلى تحقيق نقلة نوعية هامة.

كما أكد أنه سيتم مراجعة التمويل العمومي للجمعيات، في اتجاه المزيد من الشفافية والعدالة والتقييم الموضوعي والمتابعة الدقيقة خاصة مع وجود الخروقات و الشبهات في التمويل .




Publié le:2017-02-20 14:14:07

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2 de 2 commentaires pour l'article 138663

Almokh  (Tunisia)  |Lundi 20 Février 2017 à 14h 48m |           
وافق شن طبقه

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 20 Février 2017 à 14h 46m |           
وكان تشوفو حل تنقّصوا به من استهلاك الزطلة خير.



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