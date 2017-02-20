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Politique

عبد العزيز الصيد: السبسي ارتكب خطأ قانونيا فادحا

Lundi 20 Février 2017
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بــاب نــات - علّق المحامي عبد العزيز الصيد على تصريحات رئيس الجمهورية التي أقر من خلالها أنه سيطالب مجلس الأمن القومي بتعليق العمل بالقانون عدد 52 وبعدم تتبع مستهلكي'الزطلة' مستقبلا، معتبرا أن الباجي قائد السبسي ارتكب خطأ قانونيا فادحا بما أن هذه المسألة لا تدخل في صلاحياته.


Credits mosaique FM

وأوضح المحامي عبد العزيز الصيد في بتصريح لاذاعة موزاييك أن الجهة الوحيدة التي تستطيع تغيير القانون هي مجلس نواب الشعب، متابعا أنّ رئيس الجمهورية سبق وأن أدّى اليمين المبني على احترام الدستور واحترام القانون والسهر على حسن تطبيقه.


وشدد المحامي على أهمية تجنب الخطابات القابلة للتأويل، مضيفا ' علينا تجنب الإجراءات التي يشتم منها أو يفهم منه التشجيع على استهلاك المخدرات، علينا جميع اتخاذ جميع الاحتياطات.. وما قاله رئيس الجمهورية حول مطالبة مجلس الأمن القومي سيفهم على أنه ضوء أخضر للاستهلاك..'


ولفت عبد العزيز الصيد إلى أنه سبق وأن دعا إلى تنقيح القانون عدد 52 الخاص بمستهلكي المخدرات، متابعا أنه يرفض العقوبة السالبة للحرية وأنه يساند مبدأ العفو وتمكين الشباب من فرصة للتدارك.

ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أكد في حوار على قناة نسمة الأحد 19 فيفري 2017 أنه سيجمع مجلس الأمن القومي وسيطالبه بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة 'الزطلة' إلى حين إيجاد حل جذري وقانون.

Publié le:2017-02-20 12:39:16

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1 de 1 commentaires pour l'article 138661

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 20 Février 2017 à 13h 53m |           
Oh ! Quel grave erreur décelée par ce avocat, sachant qu'Essebsi est aussi avocat.
Supposons que cette intervention pourrait être considérée comme erreur, alors cet office national va rejeter cette proposition.
Est-ce qu'i y aurait des dégâts ? Est-ce qu'il y auraient des conséquences fâcheuses ?
Non , je ne pense pas . Donc, l'intervention de Essid n'a aucun sens qu'elle soit correcte, logique ou fausse .



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