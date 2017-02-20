عبد العزيز الصيد: السبسي ارتكب خطأ قانونيا فادحا

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بــاب نــات





Credits mosaique FM





Publié le:2017-02-20 12:39:16

- علّق المحامي عبد العزيز الصيد على تصريحات رئيس الجمهورية التي أقر من خلالها أنه سيطالب مجلس الأمن القومي بتعليق العمل بالقانون عدد 52 وبعدم تتبع مستهلكي'الزطلة' مستقبلا، معتبرا أن الباجي قائد السبسي ارتكب خطأ قانونيا فادحا بما أن هذه المسألة لا تدخل في صلاحياته.وأوضح المحامي عبد العزيز الصيد في بتصريح لاذاعة موزاييك أن الجهة الوحيدة التي تستطيع تغيير القانون هي مجلس نواب الشعب، متابعا أنّ رئيس الجمهورية سبق وأن أدّى اليمين المبني على احترام الدستور واحترام القانون والسهر على حسن تطبيقه.وشدد المحامي على أهمية تجنب الخطابات القابلة للتأويل، مضيفا ' علينا تجنب الإجراءات التي يشتم منها أو يفهم منه التشجيع على استهلاك المخدرات، علينا جميع اتخاذ جميع الاحتياطات.. وما قاله رئيس الجمهورية حول مطالبة مجلس الأمن القومي سيفهم على أنه ضوء أخضر للاستهلاك..'ولفت عبد العزيز الصيد إلى أنه سبق وأن دعا إلى تنقيح القانون عدد 52 الخاص بمستهلكي المخدرات، متابعا أنه يرفض العقوبة السالبة للحرية وأنه يساند مبدأ العفو وتمكين الشباب من فرصة للتدارك.ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أكد في حوار على قناة نسمة الأحد 19 فيفري 2017 أنه سيجمع مجلس الأمن القومي وسيطالبه بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة 'الزطلة' إلى حين إيجاد حل جذري وقانون.