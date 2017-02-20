تسجيل إصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي بمنطقة القرع من معتمدية جربة اجيم والاشتباه في اصابة ثلاثة اخرين

Lundi 20 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-20 12:18:01

- اكدت المصالح الصحية بولاية مدنين تسجيل اصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي صنف (أ) بمنطقة القرع من معتمدية جربة اجيم، فيما يتواصل التثبت من ثلاث حالات اخرى من نفس المنطقة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين محمد فيصل شلوف.واضاف ذات المصدر لمراسلة (وات) بالجهة ان حالات الاصابة سجلت لدى اطفال "احدهم تلميذ بمدرسة والبقية يدرسون بالكتاب" مبينا ان "سبب إصابتهم استعمالهم لماء فسقية تتزود منها عائلاتهم لم تعد صالحة للاستهلاك"، واكد انه "تتم متابعة الوضع الصحي للاطفال وقد تحول فريق صحي إلى العائلات لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".واثارت هذه الوضعية حالة من الفزع لدى العائلات خوفا من انتشار المرض عن طريق العدوى خاصة بالنسبة للاطفال حيث كانوا يعتقدون ان سبب المرض تلوث المياه بمدرسة المنطقة، وقد اكد فريق طبي تحول للغرض للقاء الاولياء سلامة مياه الشرب بالمدرسة، مقابل تلوث مياه فسقية توجد في المكان الذي يقطن به الاطفال المصابون.بر/باشا