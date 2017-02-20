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تمكين 77 عائلة مجاورة لمحمية بوهدمة بسيدي بوزيد من مشاريع صغرى

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - افاد رئيس دائرة الغابات بسيدي بوزيد عبد الناصر خصخوصي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، انه تم تمكين 77 عائلة من متساكني المناطق المتاخمة لمحمية بوهدمة بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد من مشاريع صغرى بتكلفة جملية قدرت ب1 فاصل 2 مليون دينار.

واكد خصخوصي ان البرنامج الذي سيشمل حوالي 170 عائلة "يندرج ضمن مشروع السياحة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، الممول من طرف البنك العالمي وتحت اشراف وزارة البيئة، وهو سيتضمن كذلك اعادة تهيئة المتحف الايكولوجي في محمية بوهدمة، واحداث برجي مراقبة ومسالك سياحية، واعادة تهيئة عين شرشارة، واحداث بئر انبوبية للتزويد بالماء الصالح للشراب بالحديقة، واجراء عمليات بناء لمشاهدة الحيوانات عن قرب".

وذكر ان محمية بوهدمة، التي تم بعثها للمحافظة على التنوع البيولوجي الخاص بعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال اعادة توطينها "مدرجة ضمن محميات المحيط الحيوي حسب تصنيف اليونسكو لخصوصيتها الطبيعية الفريدة من نوعها في شمال افريقيا".
وللإشارة فان الحديقة الوطنية بوهدمة احدثت سنة 1980 ، وهي تمسح 16488 هكتارا منها 10978 هكتارا بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وبقية المساحة موزعة على ولايتي صفاقس وقفصة، وتتميز بشجر الطلح وبحيوانات ابو حراب والمها والغزال والاروية المغاربية والنعام.
شوقي/باشا




Publié le:2017-02-20 16:05:43

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