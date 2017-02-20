فرع النقابة الوطنية للصحفيين صفاقس-سيدي بوزيد تدين ما تعرض له الفريق التلفزي لقناة نسمة من اعتداءات أمام معمل ''السياب''

واعتبر فرع النقابة في بيانه الصادر يوم امس "منع الفريق التلفزي من التصوير وتهديده بالضرب والتنكيل مع شتى أنواع العبارات النابية وغير الأخلاقية، مسعى مكشوفا للتضييق على حرية الرأي والكلمة ولجم الأصوات المنادية بإنهاء معاناة مواطني صفاقس منذ عقود، المتمثلة في مصنع السياب، والتي باتت مطلبا شعبيا تجتمع حوله الغالية من الطيف السياسي والمدني بصفاقس باستثناء بعض الأطراف التي لا تخفي حسابتها الضيقة ومصالحها الذاتية" وفق نص البيان.
وقال فرع النقابة في بيانه ان "الصحفيين التونسيين لن ترهبهم مثل هذه الأعمال، ولن يتوانوا عن نقل الحقيقة وكشف المستور وتعرية لوبيات الفساد والإفساد التي تقف ضد الطلبات الشعبية وحقها في بيئة سليمة كفلها لها دستور تونس الجديدة".
مسك/باشا
Publié le:2017-02-20 10:44:08
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
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