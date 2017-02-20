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إيقاف عنصر ينتمي إلى تنظيم ارهابي بمنطقة السواسي بالمهدية

Lundi 20 Février 2017
بــاب نــات - تمكنت الوحدات الأمنية بالمهدية، اليوم الاثنين، من إيقاف عنصر بجهة السواسي ينتمي إلى تنظيم ارهابي، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول بمنطقة الأمن بالجهة لمراسل (وات).
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وأوضح ذات المصدر أن "الأبحاث جارية مع الموقوف، وسيتم حال استكمالها، نقله إلى الفرق الأمنية المختصة بالعاصمة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه"، وبين من جهة اخرى أن "الوحدات الأمنية نجحت، في إيقاف 5 أشخاص من المفتش عنهم بمعتمدية الشابة".
وكانت حملات أمنية قد أسفرت، أمس الأحد، عن إيقاف 8 اشخاص بمدينة المهدية، من بينهم سجين فار إبان الثورة وفي حقه حكم بالسجن لمدة 13 سنة.
جمر/باشا



Publié le:2017-02-20 10:19:02

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