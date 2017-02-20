إيقاف عنصر ينتمي إلى تنظيم ارهابي بمنطقة السواسي بالمهدية

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وأوضح ذات المصدر أن "الأبحاث جارية مع الموقوف، وسيتم حال استكمالها، نقله إلى الفرق الأمنية المختصة بالعاصمة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه"، وبين من جهة اخرى أن "الوحدات الأمنية نجحت، في إيقاف 5 أشخاص من المفتش عنهم بمعتمدية الشابة".
وكانت حملات أمنية قد أسفرت، أمس الأحد، عن إيقاف 8 اشخاص بمدينة المهدية، من بينهم سجين فار إبان الثورة وفي حقه حكم بالسجن لمدة 13 سنة.
جمر/باشا
Publié le:2017-02-20 10:19:02
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
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