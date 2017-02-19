اعلان ولاية بن عروس مدينة للفنون

Dimanche 19 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-19 21:09:08

- اعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم الاحد ولاية بن عروس مدينة للفنون ، لتلتحق كغيرها من الولايات بمشروع "تونس مدن للفنون" الذي اطلقته وزارة الشؤون الثقافية السنة المنقضية ويمتد الى نهاية السنة الحالية .الاعلان عن هذه التظاهرة ترافق مع برمجة عدد من التظاهرات والأنشطة الثقافية كانت ابرزها الاحتفالية التي شهدتها ساحة دار الثقافة ببن عروس والتي أصبحت تحمل اسم ساحة الفنون زهير اليحياوي بعد ان تولى الوزير إزاحة الستار عن الواجهة العينية وتكريم عائلة الشهيد .معارض مختلفة للفنون التشكيلية وللوحات الفسيفسائية وعروض موسيقية وورشات ونوادي ثقافية سجلت حضورها بالفضاء الخارجي للدار الى جانب لوحات مسرحية امنها شباب نوادي المسرح الناشطون بالإعداديات والمعاهد الثانوية.وقال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، ان المهم هو إحلال اللامركزية الثقافية وجعل مختلف الجهات اقطابا للثقافة والفنون وتحفيز الابداع والإنتاج الثقافي وفسح المجال امام مختلف الطاقات الجهوية لصياغة نماذجها الثقافية وتحرير روح الابداع والخلق لديها.وأضاف الوزير ان الوقت قد حان للقطع مع ثقافة الارتجال في العمل الثقافي والتوجه نحو بناء استراتيجيا ثقافية حقيقية تعبر عن ثراء المخزون الحضاري والفكري والفني لهذه الربوع وتحويل البناء الثقافي الى الية للاستثمار والتنمية.وبخصوص موقع اوذنة الاثري أوضح الوزير ان هذا المعلم اصبح في حاجة الى تثمين وإبراز وتفعيل لموقعه كواجهة ثقافية وسياحية مهمة ، موضحا ان هذا الامر يقتضي تفاعل عمل وزارات عديدة على غرار وزارة السياحة والثقافة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والداخلية حتى يتم استيفاء كل الجوانب المتعلقة بتهيئة الموقع وربطه بالمرافق الضرورية وبالمسالك السياحية بالبلاد .وكان وزير الشؤون الثقافية تحول قبل ذلك الى عدد من المؤسسات الثقافية بالجهة على غرار المعهد الجهوي للموسيقى بحمام الانف ومسرح الهواء الطلق بمدينة الزهراء والفضاء الثقافي الخاص دار بوعصيدة برادس وواكب الاحتفالية بساحة الفنون زهير اليحياوي .كما تشمل زيارة الوزير زيارة الموقع الاثري باوذنة للاطلاع على سير الاشغال بالموقع وتدشين ساحة للفنون بمدينة المروج قبل ان يلتقي مثقفي الجهة والفاعلين في الميدان الثقافي للتحاور حول كل مايهم الشأن الثقافي بالولاية بسط