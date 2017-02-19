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Politique

مهدي جمعة: نسعى إلى مقاومة الرداءة التي يتسم بها الوضع السياسي في تونس

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - وصف رئيس الحكومة الأسبق ورئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدراسات "تونس البدائل"، مهدي جمعة، الوضع السياسي الحالي في تونس "بالرديئ" مؤكدا أنه "يسعى بمعية الفريق العامل معه على مقاومة هذه الرداءة من خلال تكريس مبدأ العمل وعدم إقصاء الغير".

ولفت جمعة، ، خلال اجتماع عام انتظم الاحد بمدينة المهدية، إلى ما اعتبره "غياب الرؤية الواضحة والاستراتيجيات المستقبلية عن المشهد السياسي السائد اليوم في تونس".
وقال انه "يحمل بديلا سياسيا قابلا للتنفيذ ولا للتسويق" منتقدا سياسات "السب والشتم والاتهامات التي ينتهجها أغلب الأحزاب السياسية وهو ما يقوض الحس الوطني ومفهوم العمل ولم الشمل الذي تنشده تونس"، وفق تعبيره.
وذكر جمعة، بأنه سيقوم قريبا بالإعلان عن حزب سياسي جديد يمكن من لم شمل الكفاءات التي تزخر بها تونس واستعادة قيمة التضحية والتضامن ولا يغيب القاعدة في البناء".
وقال، في وصف لرؤيته السياسية، "نحن دعاة امتياز ... نتقاسم الهموم ونبني معا على غرار ما قام به جيل الاستقلال... ولم الشمل في رؤيتنا ممارسة وفعل لا أقوال".



Publié le:2017-02-19 19:09:54

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