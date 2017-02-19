إجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة لليبية

وإثر الإجتماع الذي إستمر حوالي ساعة إكتفى الجهيناوي بتصريح مقتضب للصحفيين قال فيه إن هذا الإجتماع سيتم إعلام رئيس الجمهورية بفحواه بإعتباره صاحب المبادرة ثم يتم تعميم نتائجه .
تجدر الإشارة إلى أن إجتماعات ماراطونية ما انفكت تشهدها دول الجوار الليبي من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية التي إستمرت لأكثر من ست سنوات و كانت لها إنعكاسات سلبية جدا سواء على الشعب الليبي بصفة خاصة وكذلك على دول الجوار ولاسيما من الناحية الأمنية.
يحي
Publié le:2017-02-19 19:33:33
Par:Imed Brahmi (Tunisia )
Sur: مشروع تونس يعقد اجتماعا حزبيا بمستشفى حي التضامن باشراف محسن مرزوق