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Politique

إجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة لليبية

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - إجتمع اليوم الأحد ، بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس ، وزير الخارجية خميس الجهيناوي بنظيريه الجزائري عبد القادر مساهل و المصري سامح شكري وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وإثر الإجتماع الذي إستمر حوالي ساعة إكتفى الجهيناوي بتصريح مقتضب للصحفيين قال فيه إن هذا الإجتماع سيتم إعلام رئيس الجمهورية بفحواه بإعتباره صاحب المبادرة ثم يتم تعميم نتائجه .

تجدر الإشارة إلى أن إجتماعات ماراطونية ما انفكت تشهدها دول الجوار الليبي من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية التي إستمرت لأكثر من ست سنوات و كانت لها إنعكاسات سلبية جدا سواء على الشعب الليبي بصفة خاصة وكذلك على دول الجوار ولاسيما من الناحية الأمنية.
يحي








Publié le:2017-02-19 19:33:33

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