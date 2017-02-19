Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Ki Yajfou  
Partis

الحزب الجمهوري يعلن عن قراره عدم الدخول في الانتخابات البلدية في قائمات حزبية بل في قائمات وطنية

Dimanche 19 Février 2017
بــاب نــات - أعلن اليوم لأحد ، وسيم بوثوري عضو المكتب التنفيذب للحزب الجمهوري ان الحزب لن يدخل الانتخابات البلدية في قائمات حزبية بل في قائمات وطنية مبنية على أوسع ما يمكن من الشخصيات الوطنية المستقلة وخاصة الشخصيات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني في تركيبة تجسد طبيعة الانتخابات البلدية المبنية أكثر على العمل البلدي وليست على التوجهات والآراء السياسية العامة مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية" وفق تعبيره .

كان ذلك ،خلال اجتما ع بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين ضم عددا من منخرطي الحزب بالجهة ، باشراف الأمين العام الجديد للحزب الجمهوري عصام الشابي الذي اعلن بالمناسبة عن تركيز ثلاثة فروع للحزب بكل من معتمديات سبيطلة وسبيبة والقصرين الشمالية ، وذلك في اطار مزيد تنظيم صفوفه في مختلف أنحاء البلاد التونسية بعد مؤتمره الوطني السادس الذي نجح في اعادة بناء هياكه وفق قوله .
وفي تصريح اعلامي قال عصام الشابي أن "الحزب الجمهوري اختار أن تكون ولاية القصرين محطته الأولى بعد مؤتمره السادس لأن هذه الولاية هي ولاية عزيزة على كل التونسيين وهي موجودة في الخط الأول في مواجهة الارهاب ولأنها قدمت الكثير من التضحيات للبلاد وقادت الثورة ورغم ذلك ما زالت الى اليوم تعاني من الاقصاء والتهميش وغياب برامج التنمية وانسداد الأفق أمام أهلها وخاصة شبابها ".
وأضاف أن الحزب الجمهوري ، سيكون صوت أبناء وبنات القصرين والفئات المحرومة بكل الجهات الداخلية وسيتحمل مسؤوليته كاملة في ايصال مطالبهم ومشاغلهم وهمومهم وانتظاراتهم ودفع الحكومة الى تحقيقها باعتبار أن الحزب هو مشارك في حكومة الوحدة الوطنية.
ل م/حلم




Publié le:2017-02-19 19:06:07

cadre-1c7a2bf2ebe54bb80b55080f75e10bd7-2017-02-19 19:06:07
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138634

Mezah  (Tunisia)  |Dimanche 19 Février 2017 à 19h 31m |           
بالله تدخلوها بقائمات حزبية و إلا وطنية و إلا إئتلافية و إلا تدخلوها من الشرق و إلا من الغرب وإلا تهبطوا من السماء و إلا تطلعوا من تحت القاعة، خاسرينها خاسينها الإنتخبات لأنكم عنوان الفشل و الغباء السياسي.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11874,5

  • (16/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42192 DT        1$ =2,28557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/02)   902,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138634 1601|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires