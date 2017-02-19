الحزب الجمهوري يعلن عن قراره عدم الدخول في الانتخابات البلدية في قائمات حزبية بل في قائمات وطنية

Dimanche 19 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-19 19:06:07

- أعلن اليوم لأحد ، وسيم بوثوري عضو المكتب التنفيذب للحزب الجمهوري ان الحزب لن يدخل الانتخابات البلدية في قائمات حزبية بل في قائمات وطنية مبنية على أوسع ما يمكن من الشخصيات الوطنية المستقلة وخاصة الشخصيات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني في تركيبة تجسد طبيعة الانتخابات البلدية المبنية أكثر على العمل البلدي وليست على التوجهات والآراء السياسية العامة مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية" وفق تعبيره .كان ذلك ،خلال اجتما ع بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين ضم عددا من منخرطي الحزب بالجهة ، باشراف الأمين العام الجديد للحزب الجمهوري عصام الشابي الذي اعلن بالمناسبة عن تركيز ثلاثة فروع للحزب بكل من معتمديات سبيطلة وسبيبة والقصرين الشمالية ، وذلك في اطار مزيد تنظيم صفوفه في مختلف أنحاء البلاد التونسية بعد مؤتمره الوطني السادس الذي نجح في اعادة بناء هياكه وفق قوله .وفي تصريح اعلامي قال عصام الشابي أن "الحزب الجمهوري اختار أن تكون ولاية القصرين محطته الأولى بعد مؤتمره السادس لأن هذه الولاية هي ولاية عزيزة على كل التونسيين وهي موجودة في الخط الأول في مواجهة الارهاب ولأنها قدمت الكثير من التضحيات للبلاد وقادت الثورة ورغم ذلك ما زالت الى اليوم تعاني من الاقصاء والتهميش وغياب برامج التنمية وانسداد الأفق أمام أهلها وخاصة شبابها ".وأضاف أن الحزب الجمهوري ، سيكون صوت أبناء وبنات القصرين والفئات المحرومة بكل الجهات الداخلية وسيتحمل مسؤوليته كاملة في ايصال مطالبهم ومشاغلهم وهمومهم وانتظاراتهم ودفع الحكومة الى تحقيقها باعتبار أن الحزب هو مشارك في حكومة الوحدة الوطنية.ل م/حلم