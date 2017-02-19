السلطات الأمنية تمنع انعقاد ندوة سياسية لحزب التحرير في صفاقس بسبب عدم الحصول على ترخيص من السلط الإدارية

Dimanche 19 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-19 12:21:39

- منعت السلطات الأمنية، صباح اليوم الأحد، انعقاد ندوة سياسية لحزب التحرير في منطقة صفاقس الجديدة، تحت عنوان "عجز الدولة المدنية وحتمية دولة الخلافة"، وذلك بسبب عدم الحصول على ترخيص من السلط الإدارية التي تخول إجراء هذه التظاهرة.وأكد مصدر أمني مسؤول للصحفيين من أمام القاعة التي كان يفترض أن تحتضن الندوة، أنه لم تقع أية مواجهات في عملية منع الانعقاد ووصول أنصار الحزب إلى قاعة الاجتماع، مبينا أنه تم الاتصال بالقائمين على الاجتماع منذ مساء أمس السبت، وإعلامهم بعدم جدوى عقده، لعدم حصولهم على ترخيص.من جانبه، صرح عضو الهيئة الإدارية لحزب التحرير، محمد الناصر شويخة، للصحفيين بأن الحزب "تفاجأ" بعدم الترخيص له لتنظيم ندوته في صفاقس، رغم أنه "قام بكل الإجراءات الإدارية في الغرض، وبكل انضباط "، معتبرا عملية المنع "تعديا على القانون"، الذي قال إنه "يبقى حبرا على ورق في تونس"، على حد تعبيره.وأفاد بأن العديد من أنصار الحزب الذين توجهوا إلى مكان الندوة "تعرضوا"، حسب تأكيده "لمضايقات واستفزازات من الأمنيين الذين تمركزوا في الاتجاهات المؤدية إلى القاعة، وهو ما حصل في مناسبات سابقة، منها اجتماع الحزب في سوسة الأسبوع الفارط".وات/مسك