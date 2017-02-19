فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة لمسابقة الأشرطة السينمائية القصيرة

وأعلن المنظمون عن فتح باب الترشح للمشاركة في هذه المسابقة، علما أن آخر أجل لتقديم المطالب قد حدد ليوم 27 فيفري الحالي .
وإثر قبول الملفات سيتم انتقاء 8 مترشحين للمشاركة في ورشات تكوينية تحت إشراف سينمائيين محترفين من ألمانيا وفرنسا وتونس، على أن يتم منح كل فريق عمل مساعدة على الإنتاج.
ويتعين على المشاركين الذين سيقع اختيارهم أن يحضروا "وجوبا" هذه الدورات التدريبية التي ستقام من 13 إلى 15 مارس ومن 6 الى 8 أفريل ومن 16 الى 20 ماي ومن 17 الى 19 جويلية ومن 10 الى 12 أوت ومن 4 الى 6 سبتمبر 2017 وسيتم اختيار أفضل شريطين قصيرين من قبل لجنة تحكيم تونسية تتكون من الممثلة السينمائية أنيسة داود والمخرج السينمائي محمد بن عطية ورئيسة منظمة بوصلة شيماء بوهلال.
ويقع الإعلان عن الجوائز خلال حفل من المنتظر أن يلتئم يوم 19 أكتوبر 2017 .
ويمكّن الفوز بهذه المسابقة أول الفائزين من المشاركة في مهرجان كليرمون فيرون للأفلام القصيرة بفرنسا فيما يشارك الفائز الثاني في المهرجان الدولي "انتار فيلم" ببرلين.
ويمكن الاطلاع على أكثر تفاصيل بخصوص شروط المشاركة في هذه المسابقة على موقع معهد غوتة الألماني على شبكة الانترنات.
ث/ريم
Publié le:2017-02-19 16:04:57
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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