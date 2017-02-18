بعد طعن زميلهم بسكين:طلبــة المعــهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونـس يطالبون بضرورة توفير الحماية الامنية

وطــالب يوم السبت طلبة المعــهد بضرورة توفير الامن فى محيط المعهد على خلفية تكرّر البراكجات و الإعتداءات التى باتوا يتعرضون لها .
Credits Shems FM
ووفــق ما صرح به ممثل الطلبــة عمــر الغزلاني لاذاعة شمس أف أم فأن زميلهم تعــرض يوم 16 فيفري الجاري للطعن بسكين من طرف منحرفين على مستوى الظهــر الشيئ الذي جعلهم يدخلون فى اضراب احتجاجا منهم على غياب الحماية الامنيــة .
وشدد الطالب عمر الغزلاني على أن مشكل الاعتداءات والبراكجات من طرف المنحرفين منتشر فى مختلف الجامعات المحيطة بمعهــدهم.
Publié le:2017-02-18 22:45:01
Par:Azzah (France )
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