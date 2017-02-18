بعد طعن زميلهم بسكين:طلبــة المعــهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونـس يطالبون بضرورة توفير الحماية الامنية

Samedi 18 Février 2017

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بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-02-18 22:45:01

- شهد الاسبوع الماضي العديد من حوادث “البراكاج” على مستوى المنطقة المحيطة بالحي الجامعي بمونفلوري حيث كانت العمليات تتم بصفة فردية وجماعية طالت العديد من طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بمونفلوريوطــالب يوم السبت طلبة المعــهد بضرورة توفير الامن فى محيط المعهد على خلفية تكرّر البراكجات و الإعتداءات التى باتوا يتعرضون لها .ووفــق ما صرح به ممثل الطلبــة عمــر الغزلاني لاذاعة شمس أف أم فأن زميلهم تعــرض يوم 16 فيفري الجاري للطعن بسكين من طرف منحرفين على مستوى الظهــر الشيئ الذي جعلهم يدخلون فى اضراب احتجاجا منهم على غياب الحماية الامنيــة .وشدد الطالب عمر الغزلاني على أن مشكل الاعتداءات والبراكجات من طرف المنحرفين منتشر فى مختلف الجامعات المحيطة بمعهــدهم.