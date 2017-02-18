الإمضاء على اتفاقية توأمة وتعاون بين بلديتي بن عروس وبيتونيا الفلسطينية

Samedi 18 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 23:03:57

- أمضت بلدية بن عروس وبلدية بيتونيا الفلسطينية اليوم السبت بمقر بلدية بن عروس على اتفاقية توأمة وشراكة تتضمن تعزيز افاق التعاون والشراكة بين البلديتين في عديد المجالات.وستشكل هذه الاتفاقية وفق ما ذكره رئيس بلدية بيتونيا ربحي وجيه دولة نواة صلبة لمشاركة حقيقية في تطوير اليات العمل على مستوى الشأن المحلي في البلديتين من خلال اليات لتنفيذ شراكات حقيقية على الأرض في قطاعات مختلفة وستدخل في شبكة من الشراكات الممضاة مع بلديات أخرى من مختلف انحاء العالم لتطوير العمل على الاحتياجات الحقيقية لمتساكني هذه المناطق ومن جانبه قال رئيس بلدية بن عروس سيف الله الشريف، إن مضمون الاتفاقية يتضمن تعزيز أطر التبادل بين المجموعات الشبابية في البلديتين من خلال زيارات تعاون وتدريب وإيجاد اليات للشراكة وإنجاز المشاريع وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم وإدارة الخدمات العامة والصحة والبيئة وإدارة المشاريع وتنظيم المدن وتعزيز اليات التعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني بالبلديتين .يذكر أن بلدية بيتونيا تقع على مساحة 25 الف دونم وتقع شمال غرب مدينة القدس ، التهم الاحتلال الإسرائيلي قرابة 80 بالمائة من اجمالي مساحتها بعد تشييده جدار الفصل العنصري لمحاصرة الأراضي الفلسطينية ومن أهم ما يميزها انها تحتوي على نسيج صناعي متنوع يرتكز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة .وحضر على توقيعها الى جانب أعضاء المجلس البلدي للمدينتين والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي وسفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري وبعض نواب الجهة عن ولاية بن عروس في مجلس نواب الشعب وممثلين عن مكونات المجتمع المدني .بسط/جود