أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف من أجل مكافحة الفساد(شوقي الطبيب)

Samedi 18 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 22:01:12

- انتظم اليوم السبت بالمنستير يوم تحسيسي حول "دور المجتمع المدني في إرساء الحوكمة الرشيدة والتوقي من الفساد" نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفرع الجهوي للمحامين، في اطار حملة وطنية أطلقتها الهيئة بتشريك كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.وأكد رئيس الهيئة شوقى الطبيب بالمناسبة، أهمية تكاتف جهود مختلف الأطراف من مؤسسات وبلديات ومجتمع مدني لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنّ أيام تحسيسية مماثلة ستنتظم في مختلف الولايات الأخرى.وقال "رغم قلة الإمكانيات والعراقيل وقوى الردة إلى الوراء سنواصل مكافحة الفساد وبناء بلادنا"، مؤكدا أن التونسيين الذى دحروا الاستعمار والجهل والارهاب قادرون على دحر الفساد وإذلال الفاسدين .كما أعرب الطبيب عن أمله أن تتم المصادقة في القريب على مشروع قانون يحمي فعلا المبلغين والشهود والخبراء وعائلاتهم في قضايا الفساد، ويسلط العقوبات اللازمة على كلّ من ينكل بالمبلغين ومن يتعمد الاعتداء عليهم.وأشار إلى أنّ مشروع قانون حماية المبلغين وكاشفي الفساد، الذى سيعرض على الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، هو مشروع جيد، خاصة بعد أن تم ادخال تغييرات علي صيغته الأولى التى كانت دون المأمول ، مبينا أن النواب في مختلف اللجان وخاصة في لجنة التشريع العام كانوا بمختلف تياراتهم والحساسيات والأحزاب السياسية متفهمين لتخوفات الهيئة.وذكر أنّهم طالبوا رئيس الحكومة قبل صدور القانون بإصدار منشور موجه إلى رؤساء المؤسسات أو أية منشأة عمومية أو الوزارات يحال إليهم ملف يهم التنكيل بمبلغ أن يتخذوا الإجراءات الكافية لحمايته الا أنه تم تسجيل بطء في هذا الاتجاه، حسب تعبيره.من جهته، أبرز رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التّصرف في المال العام في مجلس نواب الشعب حسن العماري، أن مشروع القانون هو مشروع توافقي ، مؤكدا حرص نواب الشعب الذى يولون أهمية لمسألة مكافحة الفساد على على المصادقة عليه خلال جلستي يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.تجدر الاشارة الى أنه تم خلال هذه التظاهرة ، تقديم عرض مسرحي بعنوان "تونس الخضراء" أثثه أطفال نادي المواطنة بالمدرسة الاعدادية الطاهر الحداد بالقلعة الكبرى، الى جانب تنظيم عدة أنشطة في الرسم والرماية والغناء في ساحة الفنون بالمنستير، وتركيز عدد من المعلقات في ساحة الفنون وأهم شوارع مدينة المنستير.تم/مف