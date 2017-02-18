ندوة إقليمية بجزيرة جربة حول مقاومة التطرف ونشر ثقافة السلام

Samedi 18 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 21:05:47

- مثلت عودة الارهابيين العائدين من مناطق النزاع أبرز المحاور التي تناولتها ورشة التفكير الاقليمية السابعة التي نظمها اليوم السبت بجزيرة جربة برنامج دعم المجتمع المدني في إطار سلسلة الندوات بولايتي مدنين وتطاوين حول مقاومة التطرف ونشر ثقافة السلام.وتهدف هذه الورشة، التي ضمت نحو ستين جمعية من ولايتي مدنين وتطاوين ومجموعة من الخبراء والباحثين في مجال مقاومة التطرف، إلى بلورة استراتيجية جهوية وإقليمية لمقاومة التطرف وخطة عمل واضحة سيتم عرضها على الحكومة بعد انجاز ورشات تفكير مماثلة بمختلف الأقاليم، وفق عماد عبد الجواد مدير برنامج دعم المجتمع المدني.وينتظر أن تختتم سلسلة هذه الورشات بولايتي مدنين وتطاوين خلال الاسبوعين القادمين بعد فترة تواصلت لمدة 3 اشهر مكنت من تفكيك ظاهرة الارهاب وتوضيح ملامحها وتحليلها وتشخيص واقعها واستعراض مختلف المقاربات التربوية والاجتماعية والثقافية والقضائية والتشريعية والاقتصادية من أجل رؤية متكاملة وشاملة تتناول الظاهرة من مختلف الجوانب ووجهات النظر، بحسب فيصل دشيشة رئيس برنامج دعم المجتمع المدني بمدنين.وأوضحت عفاف شعبان عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الهيئة تعمل على أن تكون ظروف المحاكمات عادلة بالنسبة للارهابيين العائدين أو من تعلقت بهم قضايا، مبينة أنها ضد انتهاك حرياتهم وهي تعمل على مراقبة ذلك.