مئات المواطنين يطالبون بالتنمية والتشغيل فى وقفة احتجاجية تحت شعار''باجة فاقت''

وأكد رفيق الغانمي منسق الائتلاف لمراسلة (وات) أن هذا الائتلاف سيكون مفتوحا لكل الحساسات وللمستقلين ولمشاغل المواطنين المتعلقة بوضع الجهة وواقعها التنموى، مضيفا أن الوقفة الاحتجاجية "باجة فاقت"عرفت مشاركة عدد كبير من الجمعيات والمنظمات والاحزاب والمواطنين من مختلف الاتجاهات الفكرية الذين أجمعوا على أن الوضع "الكارثي" بالجهة يستوجب كسر الصمت، حسب قوله.
واعتبر المحتجون من خلال شعارات رفعوها ومن خلال بيان صدر بالمناسبة أن الوضع لم يعد يحتمل، مؤكدين أن ولاية باجة تعد من بين أفقر الولايات وأكثرها من حيث نسبة البطالة وأنها تعاني الغبن رغم خيراتها الكثيرة وتشكو أيضا من تعطّل المشاريع لاسباب تافهة وادارية مثل مشروع الغاز الطبيعي والمستشفي الجامعي والمثال المروري.
وأدان نفس البيان تعرض الناس للظلم وتجاهل المسؤوليين الجهويين لحاجيات الجهة، داعيا كل أهالى الجهة الى التوحد لتحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم ومعلنا أنه سيتمّ اللّجوء الى كل السبل لتحقيق هذه المطالب.
شريفة/جود
Publié le:2017-02-18 20:07:21
Par:langdevip (France )
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