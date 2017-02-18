إعادة فتح دار الثقافة بقليبية في غضون شهر (وزير الثقافة)

Samedi 18 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 19:25:13

- أكد وزير الثقافة محمد زين العابدين، أنه سيتم إعادة فتح دار الثقافة بقليبية في غضون شهر، لاسيما وأن أشغال التهيئة ستنتهي قريبا، مبرزا ضرورة حسن توظيف هذا الفضاء الذي "يعد المتنفس الوحيد لأهالي الجهة"، وفق تقديره.وقال الوزير في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش زيارة ميدانية أداها اليوم السبت إلى مدينة قليبية من ولاية نابل، إن وزارة الثقافة تتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير كل الإمكانيات الضرورية لهذه المؤسسة الثقافية، بهدف تطوير عملها، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والمندوبية الجهوية للثقافة بنابل.وأفاد في سياق آخر، بأن برج مدينة قليبية الذي يعد معلما تاريخيا وأثريا هاما بالجهة، يعاني بدوره من مشاكل تتعلق بالتهيئة، وهو ما يتطلب تدخل المعهد الوطني للتراث، مشيرا إلى إشكالية عدم استغلاله من قبل الجمعيات باعتباره يعود بالنظر الى وزارة الدفاع الوطني.كما قام الوزير، بزيارة عدد من المنشآت الثقافية بالجهة، للاطلاع على سير عملها ومدى تقدم أشغال صيانتها، فضلا عن معاينة بناء دار الثقافة بمعتمدية الميدة من ولاية نابل، التي بلغت نسبة أشغالها 25 بالمائة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها موفى السنة الجارية، وذلك بكلفة تقدر بمليونين و400 ألف دينار.وتعهد محمد زين العابدين، خلال لقائه بأعضاء الهيئة المديرة لمهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة، بدعم ميزانية المهرجان لتفادي الإشكاليات المادية التي تواجهه، مبرزا أهمية دور المجتمع المدني في دعم هذا المهرجان في إطار التنمية المحلية.وصرح بأن هذه الزيارة، ترمي بالأساس إلى معاينة الإشكاليات والنقائص بالمنشآت الثقافية بولاية نابل، مؤكدا سعي الوزارة الى تفادي النقائص وإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالبنية التحتية الثقافية بالجهة، بالتعاون مع كل الأطراف المعنية.فتح