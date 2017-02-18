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Economie

البنك المركزي يشدد على العودة سريعا بالعجز التجاري الى مستويات مقبولة

Samedi 18 Février 2017
بــاب نــات - شدد البنك المركزي التونسي في توصية له على ضرورة "العودة سريعا بالعجز التجاري الى مستويات يمكن التحكم فيها" معتبرا "ان تفاقم العجز التجاري ما فتىء يمارس مزيدا من الضغوط على معدل صرف الدينار ازاء اهم العملات علاوة على توزان القطاع الخارجي لتونس".

وقدم البنك المركزي في مذكرة نشرها على موقعه وحلل من خلالها المبادلات التجارية لسنة 2016، بسطة عن المستوى المشط لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 8،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 واوصت مؤسسة الاصدار، كذلك، بضمان تحكم افضل في هذا العجز، على المدى القصير، عبر تاكيد انتعاشة النشاط في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسق عادي ووضع سياسة جديدة في مجال الطاقة تتمحور حول تنويع مصادر الطاقة من خلال استغلال الطاقات المتجددة (الشمس والرياح... ) وتسريع الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتطوير، باعتبار التراجع المستمر للانتاج الوطني من المحروقات في السنوات الاخيرة وهو ما ساهم بشكل ملموس في تدهور ميزان الطاقة الذي بات عجزه هيكليا.
واقترح البنك المركزي في ذات الوثيقة، التحكم في انفلات الواردات وخاصة السلع الاستهلاكية التي تقوم بها مؤسسات مقيمة ويؤثر على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.
ورأى البنك المركزي، على المدى المتوسط، "حتمية مراجعة المنوال التنموي الحالي الذي اظهر حدوده واساسا بالنسبة للنظام التصديري الذي تقهقرت مساهمته في القيمة المضافة وكذلك في الاحتياطي من العملة الصعبة".
وارتأى البنك المركزي ضرورة التوجه نحو خيار تطهير مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة عالية وتنويعها وهو ما من شأنه ان يسمح بدفع صادارات السلع والخدمات.
وابرز في ذات السياق، اهمية اعتماد اصلاحات كفيلة بحفز استثمارات الشركات المقيمة، ذلك ان صادراتها تعزز احتياطي البلاد من العملة الصعبة ومن ثمة تخفف الضغط على معدل صرف الدينار ازاء العملات الرئيسية.
م/الح



Publié le:2017-02-18 17:54:20

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1 de 1 commentaires pour l'article 138602

Mandhouj  (France)  |Samedi 18 Février 2017 à 18h 04m |           
Mandhouj (France) |Samedi 18 Février 2017 à 11h 43m |
تونس من سداد الديون إلى تحقيق أهداف الثورة.

- سداد الديون في مواعيد معقولة "دون المساس بسيادة الدولة" و إخضاعها الركوع أكثر ..
- خلق مناخ إستثمار آمن و مشجع ..
- التوصل لهدنة إجتماعية توفر مناخ إنتاجي و خلق ثروات جديدة و في النهاية توفر قدرات الدولة للالتزام بالاتفاقيات مع المنظمات العمالية .

كل هذه الأهداف تمر ضرورة بي :
- إستكمال المسار التاريخي للثورة و على رأسه مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها ، دون آليات سرقة ثانية لشعب أو إنتقام .. وحدة المجتمع تحتاج لإستكمال هذا المسار ..
- إستكمال المسار الدستوري ، هيئات ، محكمة دستورية ، قانون اللامركزية ، إنتخابات المحليات في جملتها ، بلدية ، جهات ..
- الخروج من حالة التجاذب المقيت ، و الشعور المشترك بأن تونس لا يمكن أن تعود للوراء في انجازات الثورة ، التعددية السياسية ، الديمقراطية ، الكلمة الحرة .. كل هذا يساعد لأن تخرج أغلب الأحزاب من الردأة السياسية و من حسابات مقيتة و كيدية ..

لما يتوفر هذا الواقع و يكون القناعة المشركة لأغلب العائلات السياسية إن لم تكن كل العائلات السياسية ، التي تقبل بالدستور كما التي لا تقبل به ما دامت في عمل سلمي ، سياسي ، ثقافي ، فكري ، ستكون لنا الدولة القوية التي يمكنها بكل جدارة و جد الذهاب في إصلاحات عميقة لكل المنظومات العمومية(ادارات ، شركات حكومية ، مصالح )، القدرة على محاربة الفساد كما يجب بتفعيل إستراتيجية فاعلة و فعالة ، الذهاب في منوال تنموي جديد تشاركي تضامني ، في كثير من ميادين
الإنتاج الفلاحي و غيره ، و نحقق بذلك فرص عمل كثيرة ، توزيع أعدل للثروة ، كما للحكم لكل مناطق البلاد و يشعر الفرد كما العائلة أنه/أنها يمكن أن يعول/تعول على الدولة كضمانة لمستقبل أحسن عبر تفعيلها كل الطاقات و الإمكانيات العمومية كما لدى القطاع الخاص .

هذا هو طريق أهداف الثورة ، طريق الثورة المستمرة .. و أمام نجاح هذا المسار ، النقد الذاتي للأحزاب يكون أكثر جدية و تطرح أغلب الأحزاب مراجعات عميقة لما يبعد بعضها البعض عن الآخر ، و في الأخير تكون لنا أقوى ديمقراطية منشودة ، و تعددية تأتي بالإضافة الإيجابية ، و مؤسسات الدولة تكون في خدمة المجتمع ، يومه الحيني ، كما فتح أفاق مستقبل أكثر رفاهة .. و التونسي يصبح يسافر دون عوائق كبرى لدول العالم.. يكون التونسي مثال في تقديم الإضافة لكل القضايا
الكبرى التي تشغل دول الكوكب ، الصحة ، المناخ ، ...



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