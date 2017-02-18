استكمال انجاز مشروع مركز خزن الغاز المسيل بقابس

Samedi 18 Février 2017



بــاب نــات - تم استكمال انجاز مشروع خزن الغاز المسيل بقابس وتسليمه وقتيا، وهو مشروع منجز لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" ومكن من توفير 100 موطن شغل قار، ويهدف الى ضمان ظروف تزويد البلاد بغاز البترول المسيل وتقليص العجز الحاصل في طاقة المخزون الاحتياطي من هذه المادة عملا بالقانون عدد 45-91 المؤرخ في 01 جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط والذي يقضي بضرورة تكوين مخزون احتياطي يساوي 30 يوما من الاستهلاك على الأقل.



وتضمن هذا المشروع الذي ناهزت كلفته 200 مليون دينار، بناء 6 خزانات بطاقة خزن جملية تبلغ 12 الف طن من غاز البترول المسيل (وهو ما يوازي 960 الف قارورة غاز) وهي كمية تكفي ل20 يوما كمخزون احتياطي لمنطقة الجنوب .



ويتميز هذا المشروع بمواصفات فنية عالية من بينها الاعتماد في صناعة الخزانات على احدث النظم والمواصفات الفنية الأوروبية الأكثر صرامة في مجال صناعة خزانات الغاز، إضافة الى اعتماد نظام للحماية والوقاية من المخاطر يقوم على تغطية الخزانات بطبقة عازلة من التراب سمكها لا يقل عن المتر لوقايتها من المؤثرات الحرارية و الميكانيكية، كما يحمي هذا النظام الوقائي الخزانات من المؤثرات الناتجة عن العوامل الخارجية كالقذائف او ما شابهها و يحول دون انفجارها كليا.



وقد زارت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو اليوم السبت هذا المركز وابرزت بالمناسبة الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع الذي "يدعم البنية الأساسية لقطاع الطاقة بالبلاد ويوفر مخزونا احتياطيا هاما من غاز البترول المسيل في وقت الذروة بما يحول دون وجود نقص في التزود بهذه المادة"، وفق تأكيدها مشيرة الى انه "تم التوفق في استكمال هذا المركز بأرقى مواصفات الجودة".

ل.ح/باشا







Publié le:2017-02-18 15:39:12

