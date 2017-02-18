انقطاع الدروس بالمدرسة الابتدائية بئر الزيتون بطبربة بعد تعنيف معلمة من قبل ولية

Samedi 18 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-18 11:26:43

- تعطلت الدروس منذ ظهر أمس الجمعة بالمدرسة الابتدائية بئر الزيتون بطبربة من ولاية منوبة على خلفية الاعتداء على معلمة من قبل ولية بالعنف، وفق ما ذكره كاتب النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بطبربة وعضو النقابة الجهوية للتعليم الاساسي عبد المجيد الدريدي لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح الدريدي انه "في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم امس الجمعة فوجئ المدير بوليّة تقتحم ساحة المدرسة وتتجه نحو مكتب المدير مطالبة اياه بالتدخل في مسالة تخفيض معلمة العلوم لأعداد ابنتها بالسنة الرابعة اساسي في اكثر من مناسبة، متعمدة الصياح في حديثها مع المدير الذي طلب منها النقاش في اطار حضاري، فرفضت، ونزعت معطفها، واتجهت فورا نحو المعلمة المعنية لتقوم بصفعها على وجهها، ثم جذبتها من شعرها، وجرّها بأرضية الساحة امام صدمة المدير وبقية زملائها الذين تدخلوا لافتكاكها من قبضتها وطلب النجدة من اعوان الامن الوطني الذين حلوا على عين المكان".وأضاف انه "تم اسعاف المعلمة بالمستشفى المحلي بطبربة، وتقديم شكاية بمقر مركز الامن الوطني" واشار الى ان "ادارة المدرسة فوجئت بتقديم الولية المعتدية لشكوى ضد المدير تتهمه فيها بدفعها وضربها".وبين ذات المصدر ان "المدرسة ما تزال مغلقة اليوم السبت، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكافة المدارس الابتدائية بطبربة لمدة ساعتين بداية من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار، تنديدا بالاعتداءات على المعلمين والاهانات والانتهاكات على المؤسسات التربوية التي غالبا ما ينفد مرتكبوها من العقاب" على حد قوله.من جهته، صرح مصدر امني بمنطقة الامن الوطني بطبربة لمراسلة (وات) انه "تم التدخل فور بلوغ خبر الاعتداء والاستماع الى المعلمة والولية المظنون فيها، وباستشارة النيابة العمومية، تم ابقاؤها بحالة سراح في انتظار احالتها على قاضي التحقيق".ن ع/باشا