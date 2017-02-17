الرئيس السوداني عمر البشير يستقبل الرئيس السابق المنصف المرزوقي

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 22:04:50

- التقى الرئيس السوداني، عمر البشير، بالقصر الرئاسي بالخرطوم, بالرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي، الذى زار السودان للمشاركة في فعاليات جائزة "الطيب صالح العالمية".ووصف "المرزوقي"، في تصريحات صحافية، الخميس، الحوار الوطني في السودان بأنه نموذجًا لحل المشاكل والأزمات، داعيًا كل القوي السياسية في السودان إلى الالتحاق بالحوار الوطني. ودعا المرزوقي إلى أهمية تبادل الخبرات بين العالم العربي والأفريقي، مشيدًا باستقبال السودان للاجئي عدد من الدول العربية، خاصة سورية، مطالبًا الدول العربية بأن تحذو حذو السودان، وتفتح حدودها لإيواء اللاجئين السوريين.وهنأ "المرزوقي" السودان برفع العقوبات الاقتصادية ، مطالبًا المجتمع الدولي برفع اسمه من قائمة التطرف، حتى يتمكن من لعب دوره في المنطقة.كما التقى المرزوقي بالإمام صادق المهدي رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة وغازي صلاح الدين رئيس حزب الإصلاح المعارض,