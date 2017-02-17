مجلة الاملاك العقارية ستكون جاهزة قبل العطلة البرلمانية

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 21:07:35

- أكد كاتب الدولة لاملاك الدولة مبروك كرشيد، أن مجلة الاملاك العقارية التي ستضم كل النصوص القانونية المتعلقة بالمادة العقارية، ستكون جاهزة قبل العطلة البرلمانية.وأوضح خلال جلسة استماع حول المسائل العقارية في مخطط التنمية 2016- 2020، عقدتها الخميس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ان نسبة تقدم انجاز المجلة بلغت لحد الان 70 بالمائة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.وأضاف ان الوزارة تعمل ايضا على رقمنة الخريطة الوطنية للأملاك العقارية بما يمكن من الاطلاع على 35 الف هكتار من الأراضي الدولية عبر منظومة معلوماتية تعكف الوزارة على اعدادها حاليا.وافاد ان كلفة انجاز الخارطة الرقمية لأملاك الدولة تقدر ب400 مليون دينار وان الوزارة تسعى لإيجاد التمويلات اللازمة لهذا المشروع.وتعمل الوزارة على تعديل بعض النصوص القانونية بما في ذلك قانون الأراضي الاشتراكية وفض الإشكاليات العقارية المزمنة المستمرة منذ حوالي 40 سنة على غرار التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة، و كذلك العقارات الفلاحية التي تم اقتناؤها من قبل الأفراد قبل سنة 1995 .كما يتضمن برنامج الوزارة، فض الوضعيات القائمة على الأراضي الدولية وخاصة مسالة التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة التي تهم 7 الاف هكتار من الاراضي الدولية التي أقيم عليها على مر السنوات 934 تجمعا سكنيا، وفق ذات البلاغ.ديجة