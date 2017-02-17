اتفاقية بـ 2 مليون دينار لتدريب 2000 امرأة في قطاع النسيج

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 21:04:39

- قال المدير العام للمركز الفني للنسيج والزربية توفيق المديوني، الجمعة، "أن 2 مليون دينار قد تم تخصيصها لتدريب حوالي 2000 امرأة في قطاع النسيج وذلك بمقتضى اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المرأة والاسرة والطفولة".وأضاف المديوني، خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها جمعية الضفاف للتنمية المستديمة بسبخة السيجومي تحت عنوان "تعزيز مقومات التنمية بالمنطقة الغربية لولاية تونس"، أن 30 إشعار موافقة مبدئية على قروض مال متداول من البنك التونسي للتضامن سيتم توزيعها لفائدة عدد من النساء بهدف إطلاق مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية.وأكد "أن الوزارة بصدد الإعداد لوضع إستراتيجية تمتد على خمس سنوات 2016-2020 وترتكز على أربعة محاور، تتعلق بالأساس بتنمية الكفاءات والمواد الأولية والبحث والتجديد والتسويق للمنتوج التقليدي، معلنا ان ندوة وطنية للنهوض بقطاع الزربية ستعقد يوم 23 فيفري الجاري.وأشار المديوني إلى انه سيتم الإعلان خلال البرنامج الوطني للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية، المبرمج انطلاقه في أكتوبر 2017، عن عدة إصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين في قطاع الصناعات التقليدية لاعادة تنشيطه.من جهته، أكد والي تونس عمر منصور على أهمية التصدي لظاهرة السلع المقلدة والتوريد غير القانوني، للحد من التراجع الذي يعرفه قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، مشددا على ضرورة اجتماع كل الأطراف المتدخلة، من مهنيين وشباب متكونين ومديري معارض وحتى المواطنين لتدارس الاقتراحات التي من شانها أن تقدم حلولا عملية لإنقاذ الصناعات التقليدية كثروة وطنية من الاندثار.انتظار