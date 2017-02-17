Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 19:12:44

- اعلنت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، ان مشروع غاز الجنوب سيدخل حيز الاستغلال في شهر ماي 2019 لضخ حوالي 600 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي.واوضح ممثل الشركة، خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة بمقر ولاية تطاوين، ان المؤسسة بصدد اعداد طلب عروض بالنسبة لمختلف مكونات المشروع من ذلك مد 94 كم من الانابيب وبناء وحدة معالجة الغاز وجزء ثالث يتعلق بتعبئة قوارير الغاز المسيل بكلفة جملية قدرت بحوالي 330 مليون دينار.وكانت الجلسة، التي اشرفت عليها وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، قد ارتكزت بالخصوص على مشروع غاز الجنوب ومساهمة الشركات البترولية في تحسين ظروف عيش المتساكنين، لا سيما توفير مواطن الشغل والحد من البطالة بالجهة.وعبر المشاركون عن استيائهم من تاخر انجاز هذا المشروع الذين طالبوا به منذ سنة 2012 داعين الى تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بين ولاية تطاوين ووزارة الطاقة والمناجم والمؤسسات التابعة لها في عديد المجالات منها تشريك مؤسسات الجهة في انجاز المشاريع في الصحراء ولا سيما غاز الجنوب المقدرة كلفته ب3500 مليون دينار.كما طالبوا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالاسراع بانجاز المعهد العالي للطاقة وارساء استراتيجية واضحة للتنمية في "هذه الربوع المعنية بالتمييز الايجابي حتى تلحق بركب الولايات الاخرى"، على حد قولهم. ودعوا الى الزيادة في اعتمادات المسؤولية المجتمعية والتعجيل بانجاز مشروع غاز الجنوب في قسطه الخاص بولاية تطاوين.وبخصوص برنامج المسؤولية المجتمعية الذي خصصت له 03 شركات انتاج بمعية المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، حوالي 600ر11 مليون دينار مقسمة على 04 سنوات )(من 2015 الى سنة 2018 )، افادت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية من خلال عرض تم تقديمه بالمناسبة، انه تدخل في تمويل القطاع الخاص والبنية التحتية وعدد من انشطة المجتمع المدني والتسويق والتعريف بما تزخر به جهة تطاوين.ووعدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، بالعمل على تسريع انجاز المشاريع المبرمجة وتطوير برنامج المسؤولية المجتمعية والدراسة المتعلقة لمعهد الطاقة المبرمج في تطاوين.مر/ديجة