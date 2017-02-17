الاتفاق على عدد من النقاط المتعلقة بانطلاق نشاط منجم المكناسي في سيدي بوزيد

كما وقعت الموافقة على تعويض الدولة لمتساكني الاراضي الدولية التي يشملها المنجم في صورة تحصلهم على أحكام في ذلك .
وأوضح الوالي انه تم إعطاء الاهالي مهلة باسبوع للاتصال بشركة فسفاط قفصة، مؤكدا انها لم تتخل عن المشروع حيث عقدت الاسبوع الماضي جلسة بمقر وزارة الطاقة بإشراف الوزيرة وحضور الرئيس المدير العام للشركة ووالي الجهة وبعض متساكني منطقة الزوارع لذين يمثلون 20 بالمائة من الرافضين للتسوية تمذ على إثرها تكليف كاتب الدولة بالتحوّل إلى ولاية سيدي بوزبد ومحاورة المعترضين قصد التسريع في انطلاق نشاط المنجم.
ويشار الى ان مطالب المعترضين تركزت بالاساس حول شراء بقية الاراضي التي لا تقع في محيط المنجم وتشغيل فرد من كل عائلة معنية بالتسوية وتوفير السكن للذين سيغادرون منازلهم وتسوية الوضعيات العقارية للذين يستغلون أراضي الدولة.
شوقي/جود
Publié le:2017-02-17 20:11:09
Par:Amar Abou (Tunisia )
Sur: رياض الشعيبي: حركة النهضة دون راشد الغنوشي تساوي صفر