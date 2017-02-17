ترامب يؤكد للسبسي في مكالمة هاتفية التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 19:02:35

- تلقّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عشيّة اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمّ خلالها استعراض أهمّ المحطات التي ميزت العلاقات التاريخية العريقة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرنين، وما تشهده من تطوّر مطرد.وعبّر الرئيسان، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، عن ارتياحهما لمسيرة التعاون الثنائي، ورغبتهما في مزيد تطويرها في كافة المجالات، اعتبارا للدور الذي يمكن أن تلعبه تونس كشريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكيّة، في تدعيم أركان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.وشدّد رئيس الجمهورية، على أنّ التحديات التي تعيشها المنطقة على المستويات الأمنية والاقتصادية، تقتضي توثيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف أبعادها.من جانبه، عبّر الرئيس الأمريكي، عن التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، وتقديم الدعم اللازم لها، لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها، وخاصة محاربة التطرّف والإرهاب، الذي يعد العدوّ المشترك للبلدين، مؤكّدا على أهمية اللقاء مع رئيس الجمهورية بواشنطن لمواصلة التشاور والحوار حول هذه الملفات.سبل