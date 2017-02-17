عبد الباري عطوان يحاضر في صفاقس في إطار المؤتمر الدولي الأول للمدن المراقبة والذكية

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 17:23:15

- يقدم الكاتب والصحفي الفلسطيني "عبد الباري عطوان" مساء الجمعة في صفاقس مداخلة عنوانها "الربيع العربي: أين النجاح وأين الفشل... وما تأثير هذا الفشل أو النجاح على المشهدين السياسي والثقافي" ومؤلفه الجديد "استخدام الدولة الإسلامية في المجال الرقمي" وذلك في إطار المؤتمر الدولي الأول للمدن المراقبة والذكية الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بمدينة صفاقس ليتواصل إلى غاية 19 فيفري الجاري.وينتظم هذا المؤتمر ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس بالتعاون مع مخبر الإلكترونيك وتكنولوجيا المعلومات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وبمشاركة عدد من المختصين من تونس وايطاليا وفرنسا وفلسطين، ويهدف إلى تشجيع الطاقات والابتكارات في مجال أنظمة المدينة المتاحة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، وتقديم تعريف جديد للذكاء الثقافي، المتمثل في التشجيع على تعريف واستغلال التراث الثقافي والموارد الثقافية باستخدام الوسائل الرقوسيتم خلال أيام المؤتمر تباحث عدة مسائل تتعلق بمفهوم المدن المراقبة والذكية وذلك في مجالاتها المختلفة من صحة وبيئة وحماية معلوماتية ومادية بالإضافة إلى الثقافة الذكية سيما منها الذكاء السياسي الذي سيتحدث عنه الكاتب والصحفي الفلسطيني "عبد الباري عطوان" من خلال مداخلته "الربيع العربي: اين النجاح وأين الفشل" وأستاذ الفلسفة التونسي "محمد علي الحلواني" من خلال مداخلته حول ابستيمولوجية المدن الذكية... سلبياتها وايجابياتها" وتختتم أشغال المؤتمر الدولي للمدن المراقبة والذكية يوم الأحد 19 فيفري بجولة استطلاعية ثقافية وسياحية إلى جزيرة قرقنة.ث/هب