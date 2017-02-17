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Culture

عبد الباري عطوان يحاضر في صفاقس في إطار المؤتمر الدولي الأول للمدن المراقبة والذكية

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - يقدم الكاتب والصحفي الفلسطيني "عبد الباري عطوان" مساء الجمعة في صفاقس مداخلة عنوانها "الربيع العربي: أين النجاح وأين الفشل... وما تأثير هذا الفشل أو النجاح على المشهدين السياسي والثقافي" ومؤلفه الجديد "استخدام الدولة الإسلامية في المجال الرقمي" وذلك في إطار المؤتمر الدولي الأول للمدن المراقبة والذكية الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بمدينة صفاقس ليتواصل إلى غاية 19 فيفري الجاري.

وينتظم هذا المؤتمر ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس بالتعاون مع مخبر الإلكترونيك وتكنولوجيا المعلومات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وبمشاركة عدد من المختصين من تونس وايطاليا وفرنسا وفلسطين، ويهدف إلى تشجيع الطاقات والابتكارات في مجال أنظمة المدينة المتاحة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، وتقديم تعريف جديد للذكاء الثقافي، المتمثل في التشجيع على تعريف واستغلال التراث الثقافي والموارد الثقافية باستخدام الوسائل الرق

وسيتم خلال أيام المؤتمر تباحث عدة مسائل تتعلق بمفهوم المدن المراقبة والذكية وذلك في مجالاتها المختلفة من صحة وبيئة وحماية معلوماتية ومادية بالإضافة إلى الثقافة الذكية سيما منها الذكاء السياسي الذي سيتحدث عنه الكاتب والصحفي الفلسطيني "عبد الباري عطوان" من خلال مداخلته "الربيع العربي: اين النجاح وأين الفشل" وأستاذ الفلسفة التونسي "محمد علي الحلواني" من خلال مداخلته حول ابستيمولوجية المدن الذكية... سلبياتها وايجابياتها" وتختتم أشغال المؤتمر الدولي للمدن المراقبة والذكية يوم الأحد 19 فيفري بجولة استطلاعية ثقافية وسياحية إلى جزيرة قرقنة.
ث/هب



Publié le:2017-02-17 17:23:15

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