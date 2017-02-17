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إلقاء القبض على 13 شخصا بسواحل سيدي داود وسيدي عيسى بالوطن القبلي كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - تمكّنت دوريّات مشتركة بين المنطقة البحريّة للحرس الوطني بقليبية والإدارة الفرعيّة للأبحاث يوم امس الخميس من إلقاء القبض على 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17 و32 سنة بسواحل سيدي داود ومنطقة سيدي عيسى بمعتمديّة تاكلسة (ولاية نابل )كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية انه تم ايضا حجز 3 سيّارات لديهم استعملوها في تنقلاتهم ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة مضيفا ان هذه العملية تمت إثر توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني مفادها إعتزام مجموعة من الأشخاص تنظيم عمليّة هجرة سرّية إنطلاقا من سواحل معتمديّة الهوّارية ولاية نابل باستعمال زوارق سريعة قادمة من إيطاليا.

وقد تم إحالة الموقوفين على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية ومراجعة النيابة العموميّة في شأنهم التي أذنت بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي خلسة".
سهم




Publié le:2017-02-17 15:45:45

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