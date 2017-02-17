تخصيص 131 مليون دينار لانجاز مشاريع التطهير بولاية اريانة خلال المخطط التنموي 2016 /2020

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 15:33:56

- أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير الحبيب عمران انه تم تخصيص نحو 131 مليون دينار لانجاز مشاريع التطهير بولاية اريانة منها 67 مليون دينار لتمديد وتوسيع شبكات التطهير و37 مليون دينار لتجديدها فضلا عن تخصيص 11 مليون دينار لتجديد محطات الضخ و5ر2 مليون دينار للتطهير الريفي.وذكر خلال جلسة قطاعية بمقر ولاية اريانة لتدارس اشكاليات التطهير بالجهة ان "العمل قائم لفض اشكالية الصرف الصحي بمنطقة رواد، لاسيما القضاء نهائيا على تلوث المياه بشط رواد، من خلال انطلاق اشغال تحويل المياه المعالجة لمحطات التطهير نحو حوض التجميع والتعديل ومنه الى البحر، بكلفة 127 مليون دينار، وهي اعتمادات مبرمجة منذ سنوات وقد تقدمت الاشغال بنسبة 40 بالمائة".وأكد عمران في هذا الصدد انه "سيقع القضاء نهائيا على تلوث المياه بشط رواد سنة 2018، حيث سيصبح بالامكان السباحة في مياه البحر التي تشهد تلوثا منذ سنة 1986 متسببة في العديد من الامراض الجلدية للمواطنين الى جانب التلوث البيئي".وطالب عمران السلطات الجهوية بولاية اريانة "بتقديم طلبات ضم منطقة سيدي ثابت لتصبح متبناة من قبل الديوان الوطني للتطهير، بعد ان ظلت لسنوات تعاني من اشكاليات التطهير لخوف الفلاحين من مخاطر الصرف الصحي على منتوجاتهم الفلاحية"، مشيرا الى "مشروع ربط شبكة التطهير بمحطة التطهير بالجديدة من ولاية منوبة سنة 2018 بكلفة 8 مليون دينار".من جهتها اعربت والية اريانة سلوى الخياري عن تفاؤلها بفض اشكاليات التطهير بكل من رواد وسيدي ثابت مشيرة الى "اهمية التطهير في تحسين ظروف عيش المتساكنين".وأكدت ان ولاية اريانة "طالها الزحف العمراني وانتشرت بها الاحياء والبناءات الفوضوية بشكل لافت، مما يتطلب تحديد رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الوضع العمراني القائم وتحدد اولويات التدخل لاسيما بوجود مائدة مائية قريبة من الارض وانحدارات بالعديد من المناطق التي عادة ما تمثل سببا مباشرا لتراكم مياه الامطار بالتجمعات السكنية".يشار الى انه وقع تحديد برنامج عمل بولاية اريانة للتنسيق بين مصالح الديوان الوطني للتطهير والبلديات، بهدف اتمام كافة اشغال مد الشبكات وترميم الطرقات حفاظا على البنية التحتية للمدن الى جانب الاتفاق على تحويل مياه الصرف الصحي المعالجة بمنطقتي البكري وصنهاجي نحو محطة التطهير بشطرانة في انتظار انجاز محطة تطهير خاصة بكلا المنطقتين.س ف/باشا