Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  
Politique

في الذكرى ال28 لتأسيسه : تونس تؤكد تمسكها بمشروع اتحاد المغرب العربي

Vendredi 17 Février 2017
بــاب نــات - جددت تونس تمكسها بمشروع اتحاد المغربي العربي، باعتباره مكسبا تاريخيا لكافة دول المنطقة وشعوبها، وخيارا استراتيجيا لا غنى عنه لكسب رهانات التنمية والتقدم وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لإعلان تأسيس الاتحاد، " إن تونس تؤكد عزمها الراسخ على العمل مع سائر الدول الأعضاء من أجل تعزيز الصرح المغاربي و تطوير منظومة عمل مؤسساته، بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي قام من أجلها، وفي ضمان مستقبل الأجيال القادمة".

كما شددت تونس، على أن المحافظة على هذا الكيان الحضاري تظلّ مسؤولية جماعية، تستوجب مساهمة مختلف الأطراف المغاربية الرسمية ومكونات المجتمع المدني، تكريسا لمبادئ التضامن والشراكة، وتفاعلا مع رهانات المرحلة التاريخية الحالية وما تفرضه من تحديات جسيمة على كافة الأصعدة.
وأضافت أن هذه الذكرى تعد مناسبة هامة لاستحضار النضالات التاريخية التي قادها رواد الحركة الوطنية والإصلاحية بالمنطقة المغاربية منذ بدايات القرن الماضي، والمعارك التي خاضوها من أجل التحرر الوطني، و تجسيد حلم شعوب الدول المغاربية في الوحدة والتكامل و الاندماج.
يذكر أن الاعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي، كان يوم 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش المغربية.
وقامت تونس بالتنصيص في الفصل 5 من دستور 2014 " على أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها".
مف



Publié le:2017-02-17 15:19:42

cadre-5f340a60029380d37a1e8a6bfa5c1f28-2017-02-17 15:19:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138565



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11875,3

  • (15/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42263 DT        1$ =2,29810 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/02)   1016,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138565 1010|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires