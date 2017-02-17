الإطاحة بشبكة تنشط في الإتجار بالمخدّرات وإلقاء القبض على 3 من أفرادها

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 14:40:37

- أطاحت الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس، أمس الخميس، بشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمخدّرات بولايات تونس وأريانة وبنعروس، وألقت القبض على 3 من أفرادها، تتراوح أعمارهم بين 28 و33 سنة، من بينهم إمرأتان.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه تم حجز كمّية هامّة من الأقراص المخدّرة (294 قرصا مخدّرا من نوع "إكستازي") لدى الموقوفين، و8 غرامات من مخدّر "الكوكايين"، إضافة إلى سيّارة يتمّ إستعمالها في نقل وترويج المخدّرات، ومبالغ ماليّة متفاوتة من العملة التونسيّة والأجنبيّة، كلها متأتية من مبيعات المخدّرات.وأكدت أن النيابة العموميّة أذنت بعد مراجعتها، للفرقة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس، بالإحتفاظ بكافة أفراد الشبكة، ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنهم، الأولى موضوعها "مسك واستهلاك والتوسّط والإتجار بمادّة مخدّرة"، والثانية موضوعها "مسك عملة أجنبيّة دون رخصة".سبل