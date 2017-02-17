قطاع الصناعات التقليدية يتصدر المرتبة الأولى من حيث توفير فرص الشغل بولاية المنستير

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 15:03:27

- تصدر قطاع الصناعات التقليدية سنة 2016 وفقا للمشاريع التي تمتعت بقروض من البنك التونسي للتضامن على مستوى ولاية المنستير، المرتبة الأولى من حيث إحداث فرص الشغل التي بلغت 454 سنة 2016 مقابل 328 موطن شغل سنة 2015 أي بنسبة ارتفاع بلغت 38 فاصل 41 في المائة، حسب معطيات البنك التونسي للتضامن بشأن المشاريع الصغرى التي حظيت بموافقات على القروض لسنتي 2015-2016، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية مع إحداث 265 موطن شغل سنة 2016 مقابل 240 فرصة عمل سنة 2015، أي بتحقيق نسبة نمو بلغت 10 فاصل 41 في المائة.وبين مدير فرع البنك التونسي للتضامن بالمنستير بشير شبيل لمراسلة (وات) بالجهة ان الفرع "سجل سنة 2016 ارتفاعا في عدد المشاريع الصغرى المصادق على منحها قروضا، بنسبة 52 فاصل 30 في المائة حيث بلغ عددها 594 مشروعا باعتماد جملي يبلغ 7 ملايين و695 ألف دينار، ومن شأنها توفير 969 موطن شغل، مقابل 390 مشروعا سنة 2015 باستثمار جملي بلغ 4 ملايين و782 ألف دينار، وهي مؤهلة لتوفير 969 فرصة عمل".واضاف ان "عدد المشاريع المحدثة في الجهة السنة الماضية بلغ 161 مشروعا بما قيمته 5 مليون و154 دينار من مجموع 594 مشروعا والبقية 433 توسعة باعتماد جملي يبلغ 2 مليون و541 ألف دينار، مقابل 108 مشاريع محدثة سنة 2015 بتمويلات جملية بلغت 3 مليون و296 ألف دينار، و282 مشروع توسعة باعتماد جملي بلغ 1 مليون و486 ألف دينار سنة 2015".ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات التي بلغت 3 مليون و434 ألف دينار سنة 2016 لتمويل 137 مشروعا مقابل 3 مليون دينار لتمويل 118 مشروعا، ويأتي قطاع المهن الصغرى في المرتبة الثانية باستثمارات جملية بلغت 2 مليون و766 ألف دينار سنة 2016 لتمويل 97 مشروعا مقابل مليون و28 ألف دينار لمجموع 52 مشروعا سنة 2015.تم/باشا