تقديم موعد اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الى يومي 19 و20 فيفري الحالي

Vendredi 17 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-17 12:18:26

- افادت وزارة الخارجية اليوم الجمعة انه تقرر تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي كان من المقرر عقده يوم 01 مارس 2017 بتونس، إلى يومي الأحد 19 والاثنين 20 فيفري الحالي وذلك في إطار تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.وإثر مشاورات بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر وسيتطرق الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الأحد 19 فيفري بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.وسيتم يوم الاثنين 20 فيفري الحالي وفق بلاغ للوزارة الخارجية استقبال وزراء الخارجية من قبل رئيس الجمهورية.كما سترفع نتائج الاجتماع إلى رؤساء الدول الثلاث.