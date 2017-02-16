السجن المؤبد لشاب متهم بالقتل

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 21:42:32

- قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء الخميس 16 فيفري 2017 الترفيع في الحكم إلى السجن المؤبد على شاب متهم بالقتل العمد.و حسب ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير لاذاعة شمس أف أم ان أطوار القضية تعود الى شهر جويلية 2015 حيث عمد شاب من مواليد 1992 بمدينة زرمدين من ولاية المنستير الى طعن شاب آخر من مواليد 1991 بسكين طعنة قاتلة على مستوى جنبه الايمن أردته قتيلا على اثر شجار دار بينهما.و أضاف بن جحا ان القضية في طورها الابتدائي قضيت بالسجن 30 سنة على المتهم في حين ارتأت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء الخميس الى الترفيع في الحكم على المتهم مدى الحياة من أجل القتل العمد باستعمال سلاح ابيض و ذلك بالاستناد على الفصل 205 من المجلة الجزائية و قانون 12 جوان 1969.و اكد بن جحا ان المتهم في حالة إيقاف و يبقى الحكم قابل للتعقيب.