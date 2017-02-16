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Justice

السجن المؤبد لشاب متهم بالقتل

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء الخميس 16 فيفري 2017 الترفيع في الحكم إلى السجن المؤبد على شاب متهم بالقتل العمد.

و حسب ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير لاذاعة شمس أف أم ان أطوار القضية تعود الى شهر جويلية 2015 حيث عمد شاب من مواليد 1992 بمدينة زرمدين من ولاية المنستير الى طعن شاب آخر من مواليد 1991 بسكين طعنة قاتلة على مستوى جنبه الايمن أردته قتيلا على اثر شجار دار بينهما.

و أضاف بن جحا ان القضية في طورها الابتدائي قضيت بالسجن 30 سنة على المتهم في حين ارتأت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء الخميس الى الترفيع في الحكم على المتهم مدى الحياة من أجل القتل العمد باستعمال سلاح ابيض و ذلك بالاستناد على الفصل 205 من المجلة الجزائية و قانون 12 جوان 1969.
و اكد بن جحا ان المتهم في حالة إيقاف و يبقى الحكم قابل للتعقيب.




Publié le:2017-02-16 21:42:32

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2 de 2 commentaires pour l'article 138543

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2017 à 22h 18m |           
السجن المؤبد على شاب متهم بالقتل العمد
:::::::::::::::::::::::::

ماشاء الله عاﻷحكام
...
حكمتم لهذا الشاب المجرم بالراحة مدى الحياة
ولن يشغل باله بعد هذا اليوم وبعد هذا الحكم البديع ...، بالبحث عن مورد رزق ،
...
وحكمتم على المجتمع بإعالة هذا الذي إغتال أحد أفراده عمدًا ، متعمّدا...
...
بل ربما أوحيتم بمثل هذه اﻷحكام ، للشباب الحائر بأن هنالك حلول أفضل من
أن يرمي بنفسه في مقبرة البحر
بحثا عن سقف يأويه وتلفزة وطعام وفراش بدون كثير من المشقة...
...
هذا منطق لم أفهمْه ولنْ أفهمَه إلى يوم القيامة
...
ومالعمل مادام قرارنا مرهون لدى دائنينا ؟
...
ولكن مالذي جعلنا تستدين ؟
بل
من الذي جعلنا تستدين ؟

Essoltan  (France)  |Jeudi 16 Février 2017 à 22h 04m |           
والحكم بالإعدام ماعادش عندو جهد أمام المجرمين ...



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